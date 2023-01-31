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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Военный медик из Белгородской области погиб на СВО, спасая раненого сослуживца

31 января 2023, 08:18
Фото: 1MI

В Белгородской области посмертно наградили орденом Мужества военного медика

Сергей Кузнецов из Алексеевки с первых дней спецоперации находился на передовой. Военный медик спасал травмированных бойцов. Погиб он в сентябре, когда накрыл собой раненого сослуживца, рассказали в министерстве образования. Орден Мужества молодой белгородец получил посмертно.
Сюжет
СВО

В СОШ № 4 в Алексеевке открыли парту в память о выпускнике Сергее Кузнецове. Он погиб в ходе спецоперации.

Родился Сергей Кузнецов 28 октября 1999 года в городе Алексеевке. После окончания школы поступил в Валуйский колледж на специальность «Лечебное дело». В 2021 году отправился на службу по контракту.

С первых дней спецоперации находился в зоне её проведения. Сергей Кузнецов был военным медиком, спасал жизни раненых бойцов. Белгородец долгое время не говорил родным о том, что находится на передовой, чтобы они не переживали.

Погиб Сергей Кузнецов 25 сентября в селе Дробышево. В тот день часть попала под сильный обстрел ВСУ. Белгородец накрыл собой раненого бойца — солдат был спасён, а военный медик погиб.

«Кузя (позывной Сергея) был у нас легендой, много жизней спас. Многие хотели приехать, чтобы проводить его, но в связи обстановкой — нет возможности. Память о нём останется в нашем сердце всегда!» — рассказал сослуживец белгородца.

Последними словами, которые услышала мать погибшего медика, были: «„Мама, я ушёл в тишину. Люблю тебя!“» Сергея Кузнецова наградили орденом Мужества посмертно 22 января.

Фото: министерство образования Белгородской области
Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО
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