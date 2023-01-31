Военный медик из Белгородской области погиб на СВО, спасая раненого сослуживца

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В СОШ № 4 в Алексеевке открыли парту в память о выпускнике Сергее Кузнецове. Он погиб в ходе спецоперации.
Родился Сергей Кузнецов 28 октября 1999 года в городе Алексеевке. После окончания школы поступил в Валуйский колледж на специальность «Лечебное дело». В 2021 году отправился на службу по контракту.
С первых дней спецоперации находился в зоне её проведения. Сергей Кузнецов был военным медиком, спасал жизни раненых бойцов. Белгородец долгое время не говорил родным о том, что находится на передовой, чтобы они не переживали.
Погиб Сергей Кузнецов 25 сентября в селе Дробышево. В тот день часть попала под сильный обстрел ВСУ. Белгородец накрыл собой раненого бойца — солдат был спасён, а военный медик погиб.
«Кузя (позывной Сергея) был у нас легендой, много жизней спас. Многие хотели приехать, чтобы проводить его, но в связи обстановкой — нет возможности. Память о нём останется в нашем сердце всегда!» — рассказал сослуживец белгородца.
Последними словами, которые услышала мать погибшего медика, были: «„Мама, я ушёл в тишину. Люблю тебя!“» Сергея Кузнецова наградили орденом Мужества посмертно 22 января.