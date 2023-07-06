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В Белгородской области наградят 20 человек за помощь в эвакуации жителей Шебекино

6 июля 2023, 15:31
Фото: 1MI
Белгородцев наградят медалями «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени.

В Белгородской области 20 человек наградят медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени. Белгородцев наградят за отвагу и мужество, проявленные при эвакуации мирных жителей во время обстрела Шебекино и Новой Таволжанки, а также за вклад в обеспечение общественного порядка на территории области.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа Владимира Жданова орденом Мужества. Глава приграничного получит орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа орденом Мужества
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#Алина Харина#Награждение#Медаль за заслуги#Эвакуация людей#Приграничье#Общество#Белгородская область
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