В Белгородской области наградят 20 человек за помощь в эвакуации жителей Шебекино

В Белгородской области 20 человек наградят медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени. Белгородцев наградят за отвагу и мужество, проявленные при эвакуации мирных жителей во время обстрела Шебекино и Новой Таволжанки, а также за вклад в обеспечение общественного порядка на территории области.