В Белгородской области наградят 20 человек за помощь в эвакуации жителей Шебекино

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В Белгородской области 20 человек наградят медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени. Белгородцев наградят за отвагу и мужество, проявленные при эвакуации мирных жителей во время обстрела Шебекино и Новой Таволжанки, а также за вклад в обеспечение общественного порядка на территории области.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы Шебекинского округа Владимира Жданова орденом Мужества. Глава приграничного получит орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.