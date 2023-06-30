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Четырёх человек спасли в Белгороде с начала купального сезона

30 июня 2023, 09:06
Фото: мэрия Белгорода
Все случаи произошла в местах, не оборудованных для купания, сообщили в мэрии.

С начала купального сезона сотрудники ГО ЧС Белгорода спали из воды четырёх человек. Горожане плавали в необорудованных местах для купания. Во время рейдов полиции, сотрудников управ и спасателей в июне выявлено семь нарушений.

Спасатели напоминают, что купаться в необорудованных местах запрещено, это может привести к гибели.

Недавно ночная подводная охота в Вейделевском районе закончилась трагедией — в пруду утонул мужчина 1974 года рождения. Тело из водоёма достали водолазы. Всё произошло ночью на пруду Надежда в селе Саловка.

Ночная подводная охота в Белгородской области закончилась трагедией
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#Алина Харина#Водоёмы#Места для купания#Утонул#Город#Новости Белгорода#Белгород#Го чс
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