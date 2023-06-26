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Ночная подводная охота в Белгородской области закончилась трагедией

26 июня 2023, 12:14
Фото: МЧС России по Белгородской области
24 июня в пруду Надежда села Саловка Вейделевского района утонул мужчина. Подробности рассказали в региональном МЧС.

В субботу, 24 июня, в пруду утонул мужчина 1974 года рождения. В час ночи на номер Единой диспетчерской службы поступило сообщение от очевидца.

Он рассказал, что поздно ночью приехал на пруд Надежда в село Саловка вместе с другом на подводную охоту. Спустя некоторое время после погружения мужчина обнаружил, что уже давно не видел своего товарища. После самостоятельных безуспешных поисков он позвонил в службу спасения.

На место прибыли водолазы. Тело из пруда достали в четыре часа дня. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Водолазы достали тело мужчины из пруда в Белгородской области
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#Подводная охота#Утонул#Пруд#Охота#Водолазы#Происшествия#Вейделевский район#Алина Харина
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