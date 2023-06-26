Ночная подводная охота в Белгородской области закончилась трагедией

Он рассказал, что поздно ночью приехал на пруд Надежда в село Саловка вместе с другом на подводную охоту. Спустя некоторое время после погружения мужчина обнаружил, что уже давно не видел своего товарища. После самостоятельных безуспешных поисков он позвонил в службу спасения.