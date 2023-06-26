Ночная подводная охота в Белгородской области закончилась трагедией

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В субботу, 24 июня, в пруду утонул мужчина 1974 года рождения. В час ночи на номер Единой диспетчерской службы поступило сообщение от очевидца.
Он рассказал, что поздно ночью приехал на пруд Надежда в село Саловка вместе с другом на подводную охоту. Спустя некоторое время после погружения мужчина обнаружил, что уже давно не видел своего товарища. После самостоятельных безуспешных поисков он позвонил в службу спасения.
На место прибыли водолазы. Тело из пруда достали в четыре часа дня. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.