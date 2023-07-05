Сёла под огнём: ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Обстрелы Белгородской области продолжаются. Сильнее всего досталось Валуйскому горокругу. Там пострадал один человек, имеются и разрушения. Однако под огнём были и другие районы региона.
По Журавлёвке выпустили девять артиллерийских снарядов, сбросили с беспилотника взрывное устройство. В Наумовке насчитали десять прилётов. Беспилотники сбросили три взрывных устройства.
Семь снарядов ударили по Красному Хутору, по Устинке — три. В Бочковке сбили БПЛА. В Щетиновке упали пять взрывных устройств с дронов. Обошлось без последствий.
ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок. Насчитали 17 прилётов, три взрывных устройства сбросили с беспилотника. Никто не пострадал, разрушений нет.
Из миномёта и танка обстреляли окраину хутора Старый — всего зафиксировано 30 прилётов. Без последствий.
По Новостроевке-Второй ударили из шести миномётных снарядов, но пострадавших нет. После прямого попадания в частном доме сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка. Повреждения получили линии электро- и газоснабжения.
Из миномётов и артиллерии атаковали окраину села Дроновка — 14 прилётов. С беспилотника сбросили одно взрывное устройство. Без пострадавших. Однако из-за обстрела нарушено электроснабжение, пострадал инфраструктурный объект связи.
По Прилесью попало девять снарядов. В лесу около села Теребрено с беспилотников сбросили два самодельных взрывных устройства. Из артиллерии обстреляны окраины сёл Староселье и Теребрено — насчитали три прилёта. По окраине Староселья было выпустили три миномётных снаряда. Без последствий.
По хутору Бондаренков ударили десять миномётных снарядов, по селу Середа — три. Из миномёта и гранатомёта ВСУ ударили по МАПП «Шебекино» — зафиксировали два миномётных снаряда и 24 гранатомётных выстрела. Под огнём были ещё Графовка и Коровино. Обошлось без пострадавших и разрушений.