Сёла под огнём: ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области

По хутору Бондаренков ударили десять миномётных снарядов, по селу Середа — три. Из миномёта и гранатомёта ВСУ ударили по МАПП «Шебекино» — зафиксировали два миномётных снаряда и 24 гранатомётных выстрела. Под огнём были ещё Графовка и Коровино. Обошлось без пострадавших и разрушений.