Школа и дом пострадали при обстреле Курской области

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:59
Под обстрел ВСУ утром 5 июля попал посёлок Тёткино в соседней Курской области. Пострадали школа и частный дом, пишет издание. Всего в населённом пункте насчитали 12 прилётов.
Накануне в Курской области под обстрел попало и село Горналь в Суджанском районе. Артснаряд сильно повредил частный дом. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что с утра 5 июля ВСУ обстреляли и Белгородскую область. Под огнём был город Валуйки. Пострадала женщина, повреждения выявили в восьми частных домах, пяти автомобилях. Обстрел города продолжался больше часа.