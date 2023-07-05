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Школа и дом пострадали при обстреле Курской области

5 июля 2023, 06:56
Фото: 1MI
Под огонь попал приграничный посёлок Тёткино. Всего в населённом пункте насчитали 12 прилётов, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ утром 5 июля попал посёлок Тёткино в соседней Курской области. Пострадали школа и частный дом, пишет издание. Всего в населённом пункте насчитали 12 прилётов.

Фото: страница Романа Старовойта в соцсети

Накануне в Курской области под обстрел попало и село Горналь в Суджанском районе. Артснаряд сильно повредил частный дом. Обошлось без пострадавших.

Фото: страница Романа Старовойта в соцсети

Напомним, что с утра 5 июля ВСУ обстреляли и Белгородскую область. Под огнём был город Валуйки. Пострадала женщина, повреждения выявили в восьми частных домах, пяти автомобилях. Обстрел города продолжался больше часа.

При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина
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#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Черноземье#Курская область#Тёткино#Горналь#Роман Старовойт#Инна Рогова
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