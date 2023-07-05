Субсидия на покупку частных домов из железобетона

Posted 5 июля 2023,, 10:26
Published 5 июля 2023,, 10:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Программа будет действовать по аналогии с той, что недавно начала действовать для деревянных домов.
Предполагается, что граждане смогут получить скидку, которую производителю субсидирует государство, при покупке домокомплекта стоимостью до 3,5 миллиона рублей.
Также в сообщении указывается, что «Дом.РФ» и Минпромторг запускают опрос производителей домокомплектов, на основе которого будут разработаны специальные меры поддержки ИЖС.