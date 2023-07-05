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Posted 5 июля 2023,, 10:26

Published 5 июля 2023,, 10:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Субсидия на покупку частных домов из железобетона

Субсидия на покупку частных домов из железобетона

5 июля 2023, 10:26
Минпромторг совместно с «Дом.РФ» прорабатывают возможность запуска программы льготной покупки частных домов из железобетона, металлокаркаса и сэндвич-панелей.

Программа будет действовать по аналогии с той, что недавно начала действовать для деревянных домов.

Предполагается, что граждане смогут получить скидку, которую производителю субсидирует государство, при покупке домокомплекта стоимостью до 3,5 миллиона рублей.

Также в сообщении указывается, что «Дом.РФ» и Минпромторг запускают опрос производителей домокомплектов, на основе которого будут разработаны специальные меры поддержки ИЖС.

#Белгородская область#Артем Черненко
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