Школы в белгородском приграничье проверяют на антитеррористическую защищённость

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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В приграничном Белгородском районе образовательные учреждения проверяют на антитеррористическую защищённость.
По данным минобра, в зданиях есть тревожные кнопки, металлодетекторы, системы видеонаблюдения и звукового оповещения. Они соответствуют всем требованиям безопасности. В учреждениях усилили пропускной режим, организовали круглосуточную охрану.
Регулярно проводятся инструктажи с персоналом и работниками, ответственными за охрану объектов. Организовано информационное взаимодействие с территориальными органами МВД, Росгвардии и ФСБ.
В министерстве напомнили, что в минувшем году школы дооснастили стационарными металлорамками, системами звукового оповещения и дополнительными камерами видеонаблюдения.
Пока не определено, в каком формате начнётся учебный год в Белгородской области. Родители школьников сейчас проходят соответствующий опрос. Вместе с тем белгородцы переживают, нужно ли уже сейчас покупать форму для детей. В министерстве образования порекомендовали пока отложить этот вопрос.