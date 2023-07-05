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Школы в белгородском приграничье проверяют на антитеррористическую защищённость

5 июля 2023, 08:01
Фото: министерство образования Белгородской области
Проверка образовательных организаций проходит в Белгородском районе. О процессе рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.
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Школы

В приграничном Белгородском районе образовательные учреждения проверяют на антитеррористическую защищённость.

По данным минобра, в зданиях есть тревожные кнопки, металлодетекторы, системы видеонаблюдения и звукового оповещения. Они соответствуют всем требованиям безопасности. В учреждениях усилили пропускной режим, организовали круглосуточную охрану.

Регулярно проводятся инструктажи с персоналом и работниками, ответственными за охрану объектов. Организовано информационное взаимодействие с территориальными органами МВД, Росгвардии и ФСБ.

В министерстве напомнили, что в минувшем году школы дооснастили стационарными металлорамками, системами звукового оповещения и дополнительными камерами видеонаблюдения.

Пока не определено, в каком формате начнётся учебный год в Белгородской области. Родители школьников сейчас проходят соответствующий опрос. Вместе с тем белгородцы переживают, нужно ли уже сейчас покупать форму для детей. В министерстве образования порекомендовали пока отложить этот вопрос.

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#Инна Рогова#Школы#Проверка#Министерство образования#Антитеррористическая защищённость#Общество#Белгородская область#Белгородский район
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