Школы в белгородском приграничье проверяют на антитеррористическую защищённость

Пока не определено, в каком формате начнётся учебный год в Белгородской области. Родители школьников сейчас проходят соответствующий опрос. Вместе с тем белгородцы переживают, нужно ли уже сейчас покупать форму для детей. В министерстве образования порекомендовали пока отложить этот вопрос.