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Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

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Власти рассмотрят вариант перевода шебекинских детей на обучение в белгородские школы

21 июня 2023, 18:18
Фото: 1MI
Информацию озвучил глава региона Вячеслав Гладков во время прямой линии.
Сюжет
Дети

Во время эфира у губернатора спросили, будет ли оказано содействие в переводе детей из Шебекино в белгородские школы: «Наши дети тоже хотят учиться в нормальном формате, а не дистанционно».

Если обстановка не позволит ввести в Шебекино очное обучение, то будет рассмотрен вариант перевода детей в белгородские школы во вторую смену.

Мы все хотим, чтобы все дети в следующем новом учебном году получили возможность правильного образования, но с учётом оперативной обстановки. Будем обсуждать с родителями, учителями, директорами школ.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Дети#Школы#Очное обучение#Приграничье#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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