Власти рассмотрят вариант перевода шебекинских детей на обучение в белгородские школы

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Во время эфира у губернатора спросили, будет ли оказано содействие в переводе детей из Шебекино в белгородские школы: «Наши дети тоже хотят учиться в нормальном формате, а не дистанционно».
Если обстановка не позволит ввести в Шебекино очное обучение, то будет рассмотрен вариант перевода детей в белгородские школы во вторую смену.
Мы все хотим, чтобы все дети в следующем новом учебном году получили возможность правильного образования, но с учётом оперативной обстановки. Будем обсуждать с родителями, учителями, директорами школ.
Вячеслав Гладков