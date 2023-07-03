Вячеслав Гладков раскрыл подробности работы школ в новом учебном году

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Жителей Белгородской области серьёзно интересует вопрос, касающийся формата обучения в школах в следующем учебном году. Ведь некоторые родители готовы даже временно сменить место жительства ради того, чтобы их ребёнок ходил в школу, как и все. И, хотя пока никто не может сказать точно, получится ли вернуться к очному обучению, для этого прикладывают все усилия. Глава региона отметил, что власти идут к этому решению.
Два раза уже встречался с директорами школ — директора «за», большая часть родителей тоже. Для тех, кто не согласен, будем обучать детей в онлайн-режиме. Пока что выполняем мероприятия к тому, чтобы запустить школы в очном режиме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Мэр Белгорода во время своего прямого эфира также заявил, что прорабатываются все возможные варианты обучения: очное, дистанционное, совмещённое. По словам Валентина Демидова, сейчас специалисты управления образования изучают мнение родителей, педагогов и руководителей учреждений образования.