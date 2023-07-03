Вячеслав Гладков раскрыл подробности работы школ в новом учебном году

Жителей Белгородской области серьёзно интересует вопрос, касающийся формата обучения в школах в следующем учебном году. Ведь некоторые родители готовы даже временно сменить место жительства ради того, чтобы их ребёнок ходил в школу, как и все. И, хотя пока никто не может сказать точно, получится ли вернуться к очному обучению, для этого прикладывают все усилия. Глава региона отметил, что власти идут к этому решению.