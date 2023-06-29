Построить убежище под действующими белгородскими школами нельзя

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Жители Стрелецкого переживают, что в их школах и детских садах нет убежища, куда дети смогут спуститься в случае опасности.
Может, как-то можно построить? В здании много стекла и дети поранятся, если что-то произойдёт.
отметила Екатерина в прямом эфире
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира зачитал обращение белгородки и попытался объяснить женщине, почему власти не смогут построить специальное убежище под работающими школами и детскими садами.
Я бы не называл это убежищем, всё-таки это подвальное помещение, которое мы используем в случае необходимости. Там, где этого нет, выкопать большое помещение под действующей школой с технической точки зрения достаточно сложно. Предложим ряд мер, которые помогут снизить риски. Всё это обсудим с родителями, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области