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Published Сегодня, 17:47

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Построить убежище под действующими белгородскими школами нельзя

29 июня 2023, 17:47
Фото: 1MI
Это же касается и детских садов. Глава региона в прямом эфире объяснил, почему так сделать не получится.
Сюжет
СВО

Жители Стрелецкого переживают, что в их школах и детских садах нет убежища, куда дети смогут спуститься в случае опасности.

Может, как-то можно построить? В здании много стекла и дети поранятся, если что-то произойдёт.
отметила Екатерина в прямом эфире

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира зачитал обращение белгородки и попытался объяснить женщине, почему власти не смогут построить специальное убежище под работающими школами и детскими садами.

Я бы не называл это убежищем, всё-таки это подвальное помещение, которое мы используем в случае необходимости. Там, где этого нет, выкопать большое помещение под действующей школой с технической точки зрения достаточно сложно. Предложим ряд мер, которые помогут снизить риски. Всё это обсудим с родителями, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Убежище#Безопасность#СВО#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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