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Нужно ли сейчас покупать школьную форму? Отвечает белгородский минобр

28 июня 2023, 08:35
Фото: 1MI

Белгородским родителям посоветовали отложить покупку школьной формы до сентября

Соответствующий вопрос озвучил во время прямого эфира первый замминистра образования области Андрей Мухартов. По его словам, нет жёсткого требования, чтобы ребёнок прямо с 1 сентября был в школьной форме.

Родителей в Белгородской области волнует вопрос покупки школьной формы к новому учебному году: «В 2022–2023 гг. форму носили 17 дней, а потом весь год была удалёнка. А вдруг снова на дистант? Форма стоит немало».

Первый замминистра образования Андрей Мухартов отметил, что покупку школьной формы можно отложить до осени. Жёсткого требования, чтобы ребёнок был в школе с 1 сентября в форме, нет, добавил чиновник.

Мы вместе с родителями приняли решение, что в школе необходима форма. Учитывая неопределённость и то, что часть родителей не понимает, как сложится ситуация, разумно отложить приобретение формы. Если ребята будут очно учиться в вашем муниципалитете, это можно будет сделать и в сентябре.
Андрей Мухартов
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#Алина Харина#Покупка#Школьники#Школьная форма#Школы#Дистанционка#Родители#Общество#Белгородская область#Андрей Мухартов
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