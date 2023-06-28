Нужно ли сейчас покупать школьную форму? Отвечает белгородский минобр

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Родителей в Белгородской области волнует вопрос покупки школьной формы к новому учебному году: «В 2022–2023 гг. форму носили 17 дней, а потом весь год была удалёнка. А вдруг снова на дистант? Форма стоит немало».
Первый замминистра образования Андрей Мухартов отметил, что покупку школьной формы можно отложить до осени. Жёсткого требования, чтобы ребёнок был в школе с 1 сентября в форме, нет, добавил чиновник.
Мы вместе с родителями приняли решение, что в школе необходима форма. Учитывая неопределённость и то, что часть родителей не понимает, как сложится ситуация, разумно отложить приобретение формы. Если ребята будут очно учиться в вашем муниципалитете, это можно будет сделать и в сентябре.
Андрей Мухартов