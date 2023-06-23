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В Белгородской области зафиксировали 11 прилётов в районе кладбища

23 июня 2023, 07:57
Фото: Bel.ru

ВСУ нанесли за день по Белгородской области около 100 ударов

Под обстрелами накануне были пять районов. В Грайворонском горокруге прилёты зафиксировали в районе кладбища. Помимо этого, число пострадавших домов в посёлке Красный Пахарь Волоконовского района увеличилось до трёх. Где ещё ВСУ нанесли удары, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрелы ВСУ 22 июня попали пять приграничных районов. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, но есть разрушения.

В Грайворонском горокруге из миномёта обстреляли Сподарюшино. Зафиксировано 11 прилётов в районе кладбища. По Дроновке выпустили четыре миномётных снаряда. На окраину села ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство.

В Волоконовском районе под обстрел попали хутор Старый, сёла Тишанка, Коновалово, посёлок Красный Пахарь. Всего выпущено 48 боеприпасов, большинство попало по Тишанке. Разрушения в результате обстрела зафиксировали только в посёлке Красный Пахарь. Число пострадавших домов здесь увеличилось до трёх. Повреждения получили газопровод и ЛЭП, но их уже восстановили.

В Шебекинском горокруге накануне обстреляли Середу. Помимо этого, ВСУ сбросили с дрона на село взрывное устройство. Под огнём также были Белянка и Новая Таволжанка.

В Белгородском районе 22 июня обстреляли Щетиновку и Журавлёвку, в Борисовском районе — Цаповку. Пострадавших и разрушений нет.

ВСУ вновь обстреляли Волоконовский район: пострадали частный дом, ЛЭП и газопровод
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