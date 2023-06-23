В Белгородской области зафиксировали 11 прилётов в районе кладбища

В Волоконовском районе под обстрел попали хутор Старый, сёла Тишанка, Коновалово, посёлок Красный Пахарь. Всего выпущено 48 боеприпасов, большинство попало по Тишанке. Разрушения в результате обстрела зафиксировали только в посёлке Красный Пахарь. Число пострадавших домов здесь увеличилось до трёх. Повреждения получили газопровод и ЛЭП, но их уже восстановили.