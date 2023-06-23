В Белгородской области зафиксировали 11 прилётов в районе кладбища

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Под обстрелы ВСУ 22 июня попали пять приграничных районов. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, но есть разрушения.
В Грайворонском горокруге из миномёта обстреляли Сподарюшино. Зафиксировано 11 прилётов в районе кладбища. По Дроновке выпустили четыре миномётных снаряда. На окраину села ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство.
В Волоконовском районе под обстрел попали хутор Старый, сёла Тишанка, Коновалово, посёлок Красный Пахарь. Всего выпущено 48 боеприпасов, большинство попало по Тишанке. Разрушения в результате обстрела зафиксировали только в посёлке Красный Пахарь. Число пострадавших домов здесь увеличилось до трёх. Повреждения получили газопровод и ЛЭП, но их уже восстановили.
В Шебекинском горокруге накануне обстреляли Середу. Помимо этого, ВСУ сбросили с дрона на село взрывное устройство. Под огнём также были Белянка и Новая Таволжанка.
В Белгородском районе 22 июня обстреляли Щетиновку и Журавлёвку, в Борисовском районе — Цаповку. Пострадавших и разрушений нет.