Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Изображение материала

Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

16 июня 2023, 17:06
Фото: 1MI
По данным губернатора, пострадавших нет.
Сюжет
Пво

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о том, что сегодня, 16 июня, на границе Белгородского района и Яковлевского округа системой ПВО был сбит беспилотник.

По известным данным, в результате падения дрона никто из мирных жителей не пострадал.

На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Атака беспилотника могла стать причиной пожара на крупном предприятии под Курском
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде оштрафовали владельца рухнувшего на кладбище дронаМужчина пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской областиВ курском приграничье приземлили дрон-разведчик ВСУ
#Александра Склярова#Дрон#Беспилотник#БПЛА#Пво#Система ПВО#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Дождь из булыжников: в центре Белгорода с крыши дома на прохожих падают камни
Сегодня, 13:12
Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия
Сегодня, 14:54
В Белгороде начали выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы жителям приграничья
Сегодня, 15:16
Пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола
Сегодня, 13:57
В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам
Сегодня, 14:04
Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Сегодня, 08:01