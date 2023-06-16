Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о том, что сегодня, 16 июня, на границе Белгородского района и Яковлевского округа системой ПВО был сбит беспилотник.
По известным данным, в результате падения дрона никто из мирных жителей не пострадал.
На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области