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Published Вчера, 19:18

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В курском приграничье приземлили дрон-разведчик ВСУ

7 июня 2023, 19:18
Фото: соцсети губернатора Курской области
Это произошло в соседней Курской области. Пограничники посадили БПЛА «Лелека-100», сообщил губернатор Роман Старовойт.
Сюжет
СВО

Это произошло сегодня, 7 июня, в Суджанском районе Курской области. Пограничники смогли посадить «птичку» от ВСУ с помощью РЭБ — радиоэлектронной борьбы.

Запустили на территорию РФ со стороны Украины разведывательный дрон «Лелека-100». Курский губернатор поблагодарил струдников пограничной службы за службу и показал фотографии их добычи.

Ранее в курском приганичье ВСУ сбросили два взрывных устройства на подстанцию. Есть пострадавший.

Фото: соцсети губернатора Курской области
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#Алина Харина#Приграничье#Беспилотник#Пограничники#Курская область#Роман Старовойт#Спецоперация#СВО
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