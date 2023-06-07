В курском приграничье приземлили дрон-разведчик ВСУ

Posted Вчера, 19:18
Published Вчера, 19:18
Modified Вчера, 19:20
Updated Вчера, 19:20
Это произошло сегодня, 7 июня, в Суджанском районе Курской области. Пограничники смогли посадить «птичку» от ВСУ с помощью РЭБ — радиоэлектронной борьбы.
Запустили на территорию РФ со стороны Украины разведывательный дрон «Лелека-100». Курский губернатор поблагодарил струдников пограничной службы за службу и показал фотографии их добычи.
Ранее в курском приганичье ВСУ сбросили два взрывных устройства на подстанцию. Есть пострадавший.