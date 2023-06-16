Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В 2023 году студентам и школьникам, ищущим подработку в Белгороде на лето, стоит быть готовыми к тому, что они смогут рассчитывать на предложения для кандидатов без опыта. Как правило, это работа с зарплатой ниже среднего, для выполнения которой требуется невысокая квалификация, однако юные соискатели, как показывает практика, откликаются на такие вакансии охотно.
В Белгороде кандидаты без опыта могут искать работу промоутерами, которая заключается в раздаче рекламных флаеров в торговых центрах, на улицах и других площадках. На такие вакансии работодатели приглашают подростков в летний период. К этой же категории можно отнести и вакансии расклейщиков объявлений, курьеров на лето — пеших и на велосипеде, а также варианты, связанные с помощью в уборке улиц, подъездов, придомовой территории.
Работодатели, приглашающие на работу студентов и школьников на период летних каникул, предлагают разные варианты оплаты их труда. Так, некоторые работодатели предпочитают рассчитываться раз в две или в три недели, другие платят зарплату раз в неделю, однако можно найти вакансии, по которым предполагают ежедневную оплату. Такой вариант предпочтителен на лето для многих подростков и студентов, в том числе при неполной занятости.
Как правило, ежедневно оплачивается труд тех, кто работает сдельно. Это уже упоминавшиеся промоутеры, расклейщики объявлений. Им зарплата начисляется в зависимости от фактически выполненного объема работ, например за количество розданных рекламных материалов. Также сдельно и, как правило, ежедневно оплачивается работа курьеров — в зависимости от числа адресов, по которым были доставлены заказы.
Большая часть вакансий, рассчитанная на студентов, предполагает, что соискателям уже исполнилось 18 лет. Однако и те, кто еще не достиг этого возраста, тоже могут найти работу на лето в 2023 году. К примеру, не так давно рестораны сети «Вкусно — и точка» снизили возрастной ценз для соискателей — теперь на работу берут с 15 лет, правда не на все позиции. К примеру, на кассе или в цеху по-прежнему можно работать только с 18 лет, с официальным трудоустройством.
Немного сложнее будет найти работу на лето тем, кому в 2023 году исполнилось только 14 лет. Таким подросткам можно порекомендовать начинать поиски подработки с опроса родственников, знакомых — возможно, они смогут предложить несложный и интересный вариант. Часто 14-летние подростки подрабатывают в дачных поселках, выполняя по поручению соседей мелкий ремонт, работая на огороде, в саду. Подросткам предлагают подработку и городские ТСЖ, управляющие компании — школьников могут взять в качестве помощников уборщиц, дворников.
Студенты и школьники в Белгороде в 2023 году могут найти подработку даже на дому — с учетом того, что таких вакансий сейчас немало, в частности их можно найти в интернете. Так, на лето можно устроиться в кол-центр для обзвона потенциальных клиентов различных компаний или на рекламный обзвон, чтобы рассказывать о различных продуктах, услугах. Все, что нужно для такой работы, — домашний (стационарный) телефон или специальная программа, если обзвон осуществляется с ее помощью. За пару летних месяцев при таком формате трудоустройства можно неплохо заработать.
Также на дому можно подрабатывать и в интернете, удаленно, особенно если у студента или школьника есть подходящие навыки, к примеру азы программирования, умение писать тексты или работать в графических редакторах.
Удаленная работа — один из основных трендов последних лет. Подработку тоже нередко находят именно удаленную, что очень удобно. Однако для такой занятости подросток должен обладать определенными навыками. К примеру, если студент или школьник умеет работать в «Фотошопе», он может брать небольшие заказы на обработку, ретуширование фотографий, отрисовку рекламных макетов, баннеров. Если студент умеет программировать, он без труда найдет удаленную подработку с неплохой зарплатой.
Можно найти удаленную подработку и без опыта. К примеру, можно устроиться модератором онлайн-сообщества или группы в социальных сетях, заниматься размещением уже готовых постов, оставлять отзывы о различных услугах, продуктах на специализированных сайтах. Все, что нужно, — начать поиск таких вакансий в соцсетях.
Удаленную подработку в Белгороде в 2023 году, очевидно, стоит искать в интернете, а именно — на специализированных сайтах, где размещаются такие объявления. В их числе — hh.ru, «Работа.ру», также вакансии регулярно появляются на сайте объявлений «Авито», в специализированных группах в социальных сетях, где можно найти варианты заработать небольшие, но все-таки деньги.
Что нужно сделать для того, чтобы поиск вакансий был максимально результативным, — выставить соответствующие фильтры, например «Неполная занятость», «Удаленная работа», «Дистанционная работа», «Частичная занятость» или «Гибкий график», указать желаемый уровень зарплаты. На некоторых сайтах вакансии, рассчитанные на школьников и студентов, размещаются в соответствующих разделах, благодаря чему соискателям становится проще их найти.
От мошенников при поиске работы в интернете не застрахован даже взрослый и опытный соискатель. Стоит ли говорить, что в случае с подростками, у которых нет достаточного опыта, такой риск повышается в разы. Однако уберечься от мошенников можно — достаточно быть внимательными при изучении вакансий. К примеру, первый звоночек о том, что речь идет о недобросовестных нанимателях, — требование за что-нибудь заплатить. Это может быть оплата за обучение, доступ к базе с информацией или за какие-либо информационные услуги. В этом случае подросток рискует остаться не только без подработки, но и без денег.
Наиболее безопасный вариант — советоваться при поиске работы с более опытными старшими знакомыми или родственниками, например с родителями, сестрами или братьями. Они помогут сориентироваться в предложениях, подскажут, стоит ли доверять тем или иным предложениям, и при необходимости смогут посетить офис потенциального работодателя вместе с подростком, чтобы убедиться, что речь о мошенниках не идет и доверять предложению можно.