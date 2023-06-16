От мошенников при поиске работы в интернете не застрахован даже взрослый и опытный соискатель. Стоит ли говорить, что в случае с подростками, у которых нет достаточного опыта, такой риск повышается в разы. Однако уберечься от мошенников можно — достаточно быть внимательными при изучении вакансий. К примеру, первый звоночек о том, что речь идет о недобросовестных нанимателях, — требование за что-нибудь заплатить. Это может быть оплата за обучение, доступ к базе с информацией или за какие-либо информационные услуги. В этом случае подросток рискует остаться не только без подработки, но и без денег.