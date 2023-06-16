Где летом в Белгороде самые адские пробки и как в них не попасть?

В час пик искать незагруженные дороги: с их помощью можно обойти основной поток транспорта.

Нужно планировать свой путь до работы и обратно так, чтобы не попадать в проблемные места. Кроме того, можно приезжать пораньше и уезжать позже, чтобы оказываться вне потока.

Попробовать для себя общественный транспорт или такси. Ряд экспертов утверждает, что это даже дешевле и проще, чем содержать собственный автомобиль. Правда, страдает комфорт — но за всё нужно платить.

Заранее узнавать о предстоящих дорожных работах и других перекрытиях, чтобы затем спланировать маршрут и выбрать альтернативные пути для объезда.

Следить за состоянием дорог через специальные приложения, карты и СМИ.