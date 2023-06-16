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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

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Где летом в Белгороде самые адские пробки и как в них не попасть?

16 июня 2023, 15:49
Фото: 1MI
Пробки — явление само по себе неприятное, а летом в жару оно становится ещё невыносимее. Выяснили, где в Белгороде самые адские пробки и как избежать попадания в них.

Когда бывают пробки в Белгороде

Традиционное время для пробок — утром и вечером по будням, когда все спешат на работу или, наоборот, домой. Как рассказал Бел.Ру автомобилист со стажем Сергей, Белгород сам по себе не приспособлен к такому плотному трафику, из-за чего на дорогах и случаются заторы.

Первый пик — это промежуток с 7:40, когда бюджетники стараются успеть к восьми часам на работу. Второй пик — это когда работники офисов «подтягиваются» к девяти.
автомобилист Сергей

Где бывают пробки в Белгороде

По словам всё того же Сергея, самый «пробкоопасный» участок города — проспект Б. Хмельницкого, это «узкое горлышко». Что касается многострадальной Щорса, то мощные пробки там возникают в случае аварий. В целом же движение там получше, считает Сергей.

Ещё неприятные для автомобилистов места — новый мост на Ватутина, а также выезд вечером в Дубовое. Подробнее места с пробками можно изучить на скриншотах с карт: оранжевым отмечены заторы средней тяжести, красным — самые серьёзные.

Утром:

Фото: Bel.ru

И вечером:

Фото: Bel.ru

Можно отметить, что к проблемным местам относятся также:

  • перекрёсток Белгородский проспект — Б. Хмельницкого — Котлозаводская
  • проспект Ватутина целиком
  • улица Красноармейская
  • улица Супруновская
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Почему возникают пробки в Белгороде

Основная причина пробок в Белгороде — рост числа автомобилистов в условиях советской планировки. Ещё полвека назад такого количества машин на улицах представить никто не мог: по этой же причине дворы хрущёвок и панельных домов забиты легковушками — города просто не приспособлены к подобного рода условиям.

Расширять улицы до бесконечности также невозможно — банально не хватает места. Тем не менее, власти проводят различные реконструкции, как это было с Щорса, где теперь на автобусе ездить быстрее, чем на личном автомобиле.

К слову, с постоянной реконструкцией улиц дошло до смешного: на прошлой неделе белгородские депутаты опоздали на заседание постоянных комиссий из-за пробки от кольца на пересечении улиц Корочанская-Волчанская — там вдруг появился светофор.

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Как не попасть в пробку в Белгороде

Полностью уберечь себя от попадания в пробку невозможно. Тем не менее, можно соблюдать ряд правил, способных облегчить передвижение по улицам города.

  1. В час пик искать незагруженные дороги: с их помощью можно обойти основной поток транспорта.

  2. Нужно планировать свой путь до работы и обратно так, чтобы не попадать в проблемные места. Кроме того, можно приезжать пораньше и уезжать позже, чтобы оказываться вне потока.

  3. Попробовать для себя общественный транспорт или такси. Ряд экспертов утверждает, что это даже дешевле и проще, чем содержать собственный автомобиль. Правда, страдает комфорт — но за всё нужно платить.

  4. Заранее узнавать о предстоящих дорожных работах и других перекрытиях, чтобы затем спланировать маршрут и выбрать альтернативные пути для объезда.

  5. Следить за состоянием дорог через специальные приложения, карты и СМИ.

  6. Чтобы самому не заглохнуть посреди дороги и не стать причиной для пробки, нужно регулярно проходить техосмотр и проверять автомобиль на возможные неисправности.

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Как борются с пробками в Белгороде

Как отметил глава горсовета Вадим Радченко, в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» были выполнены работы на 15 объектах улично-дорожной сети Белгорода. Радченко напомнил, что все вопросы о движении на улицах города находятся в ответственности областного минтранса.

Кроме того, центр дорожного движения ведёт мониторинг движения транспорта: затем специально обучение люди вносят коррективы в работу светофоров.

Также по словам депутата Владислава Караханова, от белгородцев поступает много обращений с просьбами организовать маршрут общественного транспорта через Супруновку и музей-диораму, чтобы обеспечить доступ к знаковым местам центра Белгорода. Не приведёт ли это к пробкам на этих участках - отдельный вопрос.

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