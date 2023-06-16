И пускай парк Ленина пока не может похвастаться Лениным, хорошими туалетами его всё же оснастили — за зданием «Октября» и шахматным клубом. Они идентичны тем, что расположены в парке Победы. Но везёт им в последнее время меньше: год назад Гладкову жаловались на то, что некоторые раковины в туалете неисправны, не все диспенсеры для мыла и сушилки в рабочем состоянии, а также на проблемы с освещением. Спустя время стало лучше, но некоторые писсуары до сих пор не работают и накрыты пакетами.