Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Драмтеатр на Соборной площади знают и видели все белгородцы. Здание привлекает своей архитектурой и культурным шлейфом, а также обилием свободного пространства напротив — настоящие раздолье для молодёжи и скейтеров.
Не так давно культурный дом обзавёлся двумя огромными телеэкранами по бокам: новость эту обсуждали громко и долго, в том числе и в СМИ. А вот появление обновлённых туалетных кабинок заметили далеко не все — хотя пользы от них явно не меньше, а временами даже и больше.
Плюсы:
Минусы:
Парк Победы по праву можно назвать главным парком Белгорода. В хороший летний выходной здесь не протолкнуться, особенно возле набережной, где с утра до позднего вечера отдыхают подростки, парочки и просто уставшие от городской суеты белгородцы.
Оказаться в неудобном положении в таком людном месте — вдвойне неудобно. На помощь всем нуждающимся приходит расположенный прямо в центре парка новый туалет.
Плюсы:
Минусы:
К слову, спутать вас в парке Победы может гигантская надпись «Туалет» прямо на входе. Не верьте ей — это тупик.
Ещё один туалет, мимо которого пройти хочется, но невозможно, расположен в гипермаркете «Лента». По сути, он тоже общественный, но то ли из-за своего неудачного расположения в закутке, то ли из-за отсутствия правильно установленных камер, то ли просто по воле случая туалет облюбовали вандалы и хулиганы.
Плюсы:
Минусы:
И пускай парк Ленина пока не может похвастаться Лениным, хорошими туалетами его всё же оснастили — за зданием «Октября» и шахматным клубом. Они идентичны тем, что расположены в парке Победы. Но везёт им в последнее время меньше: год назад Гладкову жаловались на то, что некоторые раковины в туалете неисправны, не все диспенсеры для мыла и сушилки в рабочем состоянии, а также на проблемы с освещением. Спустя время стало лучше, но некоторые писсуары до сих пор не работают и накрыты пакетами.
Плюсы:
Минусы:
Центр города — Народный бульвар. Здесь, в «Гостином дворе», притаился небольшой туалет с одной мужской и одной женской кабинками. Попасть в него не так просто — придётся раскошелиться на 15 рублей. Зато внутри вас ждёт относительно чистый, безопасный и сокрытый от посторонних глаз санузел, готовый удовлетворить все ваши потребности.
Минусы:
Всё хорошее рано или поздно заканчивается — в том числе и этот текст. Теперь, когда вы знаете о туалетах в центре Белгорода всё, ходить по улицам родного или не очень города будет спокойнее.
Описать все общественные туалеты города мы бы не смогли и при всём нашем жгучем желании. И пусть Белгород не Москва, но разгуляться здесь есть где. Только помните: чем дальше от центра — тем меньше шансов встретить достойный туалет. В этом мы с Москвой, конечно, похожи.
Если вдруг вы заметили проблемы с общественными туалетами в городе, пишите в редакцию Бел.Ру. Попробуем разобраться.