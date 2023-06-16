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Published Сегодня, 09:12

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Куда сходить в Белгороде: в каком состоянии общественные туалеты в центре города

16 июня 2023, 09:12
Фото: Bel.ru
Городская инфраструктура — вещь важная. Урны, лавочки, фонари — эти на первый взгляд незаметные объекты весьма улучшают качество жизни. Но есть то, без чего даже обычная прогулка по парку может вдруг обернуться адом: речь идёт об общественных туалетах. Проверили, как с ними дела в Белгороде.

Куда сходить на Соборной?

Драмтеатр на Соборной площади знают и видели все белгородцы. Здание привлекает своей архитектурой и культурным шлейфом, а также обилием свободного пространства напротив — настоящие раздолье для молодёжи и скейтеров.

Не так давно культурный дом обзавёлся двумя огромными телеэкранами по бокам: новость эту обсуждали громко и долго, в том числе и в СМИ. А вот появление обновлённых туалетных кабинок заметили далеко не все — хотя пользы от них явно не меньше, а временами даже и больше.

Фото: Bel.ru

Плюсы:

  • Чисто
  • Бесплатно
  • Есть туалетная бумага
  • Мало людей

Минусы:

  • Мало места
  • Не всегда открыты
  • Не так просто найти без подсказки

Куда сходить в парке Победы?

Парк Победы по праву можно назвать главным парком Белгорода. В хороший летний выходной здесь не протолкнуться, особенно возле набережной, где с утра до позднего вечера отдыхают подростки, парочки и просто уставшие от городской суеты белгородцы.

Оказаться в неудобном положении в таком людном месте — вдвойне неудобно. На помощь всем нуждающимся приходит расположенный прямо в центре парка новый туалет.

Фото: Bel.ru

Плюсы:

  • Чисто
  • Бесплатно
  • Есть туалетная бумага
  • Красиво внутри и снаружи
  • Много кабинок, писсуаров и свободного места
  • Бесконтактные смесители

Минусы:

  • Не во всех дозаторах есть мыло
  • Относительно много людей

К слову, спутать вас в парке Победы может гигантская надпись «Туалет» прямо на входе. Не верьте ей — это тупик.

Фото: Bel.ru

Туалет в «Ленте»

Ещё один туалет, мимо которого пройти хочется, но невозможно, расположен в гипермаркете «Лента». По сути, он тоже общественный, но то ли из-за своего неудачного расположения в закутке, то ли из-за отсутствия правильно установленных камер, то ли просто по воле случая туалет облюбовали вандалы и хулиганы.

Фото: Bel.ru

Плюсы:

  • Бесплатно

Минусы:

  • Не закрывающиеся двери — здесь всё работает на доверии и интуиции
  • Нет туалетной бумаги
  • Не всегда есть мыло
  • Несмотря на старания уборщиц, стены туалета постоянно в дурных надписях, граффити и грязи
  • Не все туалеты рабочие

Куда сходить в парке Ленина?

И пускай парк Ленина пока не может похвастаться Лениным, хорошими туалетами его всё же оснастили — за зданием «Октября» и шахматным клубом. Они идентичны тем, что расположены в парке Победы. Но везёт им в последнее время меньше: год назад Гладкову жаловались на то, что некоторые раковины в туалете неисправны, не все диспенсеры для мыла и сушилки в рабочем состоянии, а также на проблемы с освещением. Спустя время стало лучше, но некоторые писсуары до сих пор не работают и накрыты пакетами.

Фото: Bel.ru

Плюсы:

  • Чисто
  • Бесплатно
  • Есть туалетная бумага
  • Красиво внутри и снаружи
  • Много кабинок, писсуаров и свободного места
  • Бесконтактные смесители

Минусы:

  • Не во всех дозаторах есть мыло
  • Не все писсуары работают
  • Состояние всё же хуже, чем в парке Победы

Куда сходить в центре?

Центр города — Народный бульвар. Здесь, в «Гостином дворе», притаился небольшой туалет с одной мужской и одной женской кабинками. Попасть в него не так просто — придётся раскошелиться на 15 рублей. Зато внутри вас ждёт относительно чистый, безопасный и сокрытый от посторонних глаз санузел, готовый удовлетворить все ваши потребности.

Фото: Bel.ru
  • Чисто
  • Есть туалетная бумага
  • Всё рабочее

Минусы:

  • Платно
  • Мало места и кабинок

Итоги

Всё хорошее рано или поздно заканчивается — в том числе и этот текст. Теперь, когда вы знаете о туалетах в центре Белгорода всё, ходить по улицам родного или не очень города будет спокойнее.

Описать все общественные туалеты города мы бы не смогли и при всём нашем жгучем желании. И пусть Белгород не Москва, но разгуляться здесь есть где. Только помните: чем дальше от центра — тем меньше шансов встретить достойный туалет. В этом мы с Москвой, конечно, похожи.

Если вдруг вы заметили проблемы с общественными туалетами в городе, пишите в редакцию Бел.Ру. Попробуем разобраться.

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#Артем Черненко#Белгород#Эксклюзив#Общество#Туалет#Парк#Общественный туалет
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