Белгородцы просят пустить общественный транспорт через Супруновку и музей-диораму

По словам Вадима Радченко, депутаты из-за пробки от кольца на пересечении улиц Корочанская-Волчанская опоздали на заседание постоянных комиссий. По словам Радченко, соответствующая ситуация на этом участке сложилась после реконструкции и установки светофоров и дорожной разметки: «Это не первый и не единственный вопрос к организации дорожного движения в связи с модернизацией транспортной инфраструктуры города».