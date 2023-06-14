Белгородцы просят пустить общественный транспорт через Супруновку и музей-диораму

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По словам Вадима Радченко, депутаты из-за пробки от кольца на пересечении улиц Корочанская-Волчанская опоздали на заседание постоянных комиссий. По словам Радченко, соответствующая ситуация на этом участке сложилась после реконструкции и установки светофоров и дорожной разметки: «Это не первый и не единственный вопрос к организации дорожного движения в связи с модернизацией транспортной инфраструктуры города».
Как отметил Радченко, в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе были выполнены работы на 15 объектах улично-дорожной сети. Центр дорожного движения ведёт мониторинг движения транспорта, после которого специалисты внесут коррективы в работу светофоров. В посте в своих соцсетях председатель горсовета задался вопросами: как долго будет вестись мониторинг, насколько целесообразна установка некоторых светофоров.
Также депутаты подняли тему разработки новых маршрутов в Белгороде. По словам депутата Владислава Караханова, от белгородцев поступает много обращений с просьбами организовать маршрут общественного транспорта через Супруновку и музей-диораму, чтобы обеспечить доступ к знаковым местам центра Белгорода.
Также депутаты подняли вопрос организации общественного транспорта для жителей частного сектора на улице Лермонтова: «Микрорайон большой. Люди вынуждены идти на остановку на улице Щорса. О том, что дорога узкая, депутаты слышат давно, но предложений по решению вопроса не поступало».
Радченко напомнил, что все эти вопросы находятся в ответственности областного минтранса. Председатель горсовета также отметил, что вопросы об организации маршрутов общественного транспорта обсудят на заседании постоянных комиссий в июле, приглашение направят и в минтранс.