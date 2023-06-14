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Белгородцы просят пустить общественный транспорт через Супруновку и музей-диораму

14 июня 2023, 15:12
Фото: соцсети Вадима Радченко
Вопрос обсудили на заседании постоянных комиссий белгородского горсовета.

По словам Вадима Радченко, депутаты из-за пробки от кольца на пересечении улиц Корочанская-Волчанская опоздали на заседание постоянных комиссий. По словам Радченко, соответствующая ситуация на этом участке сложилась после реконструкции и установки светофоров и дорожной разметки: «Это не первый и не единственный вопрос к организации дорожного движения в связи с модернизацией транспортной инфраструктуры города».

Как отметил Радченко, в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе были выполнены работы на 15 объектах улично-дорожной сети. Центр дорожного движения ведёт мониторинг движения транспорта, после которого специалисты внесут коррективы в работу светофоров. В посте в своих соцсетях председатель горсовета задался вопросами: как долго будет вестись мониторинг, насколько целесообразна установка некоторых светофоров.

Также депутаты подняли тему разработки новых маршрутов в Белгороде. По словам депутата Владислава Караханова, от белгородцев поступает много обращений с просьбами организовать маршрут общественного транспорта через Супруновку и музей-диораму, чтобы обеспечить доступ к знаковым местам центра Белгорода.

Также депутаты подняли вопрос организации общественного транспорта для жителей частного сектора на улице Лермонтова: «Микрорайон большой. Люди вынуждены идти на остановку на улице Щорса. О том, что дорога узкая, депутаты слышат давно, но предложений по решению вопроса не поступало».

Радченко напомнил, что все эти вопросы находятся в ответственности областного минтранса. Председатель горсовета также отметил, что вопросы об организации маршрутов общественного транспорта обсудят на заседании постоянных комиссий в июле, приглашение направят и в минтранс.

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#Алина Харина#Горсовет#Городской транспорт#Маршруты#Общество#Белгород#Новости Белгорода#Радченко#Касается каждого
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