Грязный песок и дырки в сетке: белгородцы пожаловались на состояние детских площадок

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Проблемные локации
Жители Белгорода рассказали Бел.Ру, какие детские площадки нуждаются в ремонте. На ряд объектов мы выехали самостоятельно, а часть фото прислали читатели. К примеру, на ужасный двор и такую же детскую площадку указали жители дома №47 на Гражданском проспекте. Выехав на место, мы увидели, что в целом площадка находится в удовлетворительном состоянии, за исключением детских качелей.
А жители Харгоры рассказали, что на Губкина, 16а старую детскую площадку убрали, а новую не поставили. Рядом, на ул. Губкина 18а, площадка есть, но она старая. Вот в каком состоянии объект.
Как рассказала Бел.Ру белгородка Нина, по улице 5 Августа, 38 ремонта детской площадки вообще не было.
Песочница грязная, а больше возле дома ничего не построили. Детям играть негде. Ходим в другие дворы.
Нина
Немного лучше двор на ул. 5 Августа, 37.
По жалобе читателей мы побывали на площадке, которая находится по адресу Белгородский проспект, 65а, 67. Люди утверждают, что её открыли 16 лет назад и с тех пор она только разрушается. Вот как она выглядит:
В редакцию Бел.Ру обратился белгородец Сулема. Он рассказал о разрушенной площадке во дворе дома №120б на ул. Садовая.
Мы подавали заявки в несколько программ - и безрезультатно. Последняя заявка в программу «Решаем вместе» была отклонена по надуманной причине. Двор большой, детей по официальным данным — 84. Одну площадку мы выпросили. Больше нас никто не слышит.
Сулема
Фото состояния детской площадки в районе аэропорта по улице Богдана Хмельницкого прислала читательница Катя. Вот в каких условиях вынуждены играть дети.
О необходимости новой детской площадки рассказали и жители с улицы Костюкова, 19. Так объект выглядит сейчас:
А на ул. Зареченской вот такая детская площадка.
Попросили о ремонте детской площадки по адресу ул. Королёва, 20. По словам читателей, лавочки не укреплены, шатаются качели, сидушка откручена, сетка на футбольном поле порвана, залатана кусками, торчит проволока. А песок завезли серого цвета, «на вид как цемент и пылит также». Вот как выглядит описанный объект на 16 июня:
Позиция мэрии Белгорода
На официальный запрос городские власти сообщили, что в 2022 году планировали отремонтировать 88 площадок, часть из которых входила в состав объектов, предусматривающих комплексное благоустройство. Задачу выполнили. Какие объекты привели в порядок и кто выполнял работы, указано ниже:
Городские власти добавили, что из-за того, что часть площадок входила в состав объектов, предусматривающих комплексное благоустройство, точную сумму, затраченную на ремонт площадок, назвать невозможно. При этом известно, что деньги выделили из федерального, областного и местного бюджетов.
В текущем году в Белгороде планируют отремонтировать 33 детских игровых и спортивных площадки. В настоящее время итоговая стоимость неизвестна, так как не проведены процедуры электронных аукционов. Вот какие объекты в текущем году планируют обновить: