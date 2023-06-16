Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Изображение материала

Грязный песок и дырки в сетке: белгородцы пожаловались на состояние детских площадок

16 июня 2023, 14:30
Фото: Bel.ru
Журналисты Бел.Ру попросили жителей областного центра рассказать, какие детские площадки, по их мнению, нуждаются в ремонте. Также мы узнали у городских властей, какие объекты привели в порядок в 2022 году и какие обновят в текущем. Подробнее — в нашем материале.

Проблемные локации

Жители Белгорода рассказали Бел.Ру, какие детские площадки нуждаются в ремонте. На ряд объектов мы выехали самостоятельно, а часть фото прислали читатели. К примеру, на ужасный двор и такую же детскую площадку указали жители дома №47 на Гражданском проспекте. Выехав на место, мы увидели, что в целом площадка находится в удовлетворительном состоянии, за исключением детских качелей.

Фото: Bel.ru

А жители Харгоры рассказали, что на Губкина, 16а старую детскую площадку убрали, а новую не поставили. Рядом, на ул. Губкина 18а, площадка есть, но она старая. Вот в каком состоянии объект.

Фото: Bel.ru

Как рассказала Бел.Ру белгородка Нина, по улице 5 Августа, 38 ремонта детской площадки вообще не было.

Песочница грязная, а больше возле дома ничего не построили. Детям играть негде. Ходим в другие дворы.
Нина
Фото: Bel.ru

Немного лучше двор на ул. 5 Августа, 37.

Фото: Читатель Бел.Ру

По жалобе читателей мы побывали на площадке, которая находится по адресу Белгородский проспект, 65а, 67. Люди утверждают, что её открыли 16 лет назад и с тех пор она только разрушается. Вот как она выглядит:

Фото: Bel.ru

В редакцию Бел.Ру обратился белгородец Сулема. Он рассказал о разрушенной площадке во дворе дома №120б на ул. Садовая.

Мы подавали заявки в несколько программ - и безрезультатно. Последняя заявка в программу «Решаем вместе» была отклонена по надуманной причине. Двор большой, детей по официальным данным — 84. Одну площадку мы выпросили. Больше нас никто не слышит.
Сулема
Фото: Bel.ru

Фото состояния детской площадки в районе аэропорта по улице Богдана Хмельницкого прислала читательница Катя. Вот в каких условиях вынуждены играть дети.

Фото: Читатель Бел.Ру

О необходимости новой детской площадки рассказали и жители с улицы Костюкова, 19. Так объект выглядит сейчас:

Фото: Читатель Бел.Ру

А на ул. Зареченской вот такая детская площадка.

Фото: Читатель Бел.Ру

Попросили о ремонте детской площадки по адресу ул. Королёва, 20. По словам читателей, лавочки не укреплены, шатаются качели, сидушка откручена, сетка на футбольном поле порвана, залатана кусками, торчит проволока. А песок завезли серого цвета, «на вид как цемент и пылит также». Вот как выглядит описанный объект на 16 июня:

Фото: Bel.ru

Позиция мэрии Белгорода

На официальный запрос городские власти сообщили, что в 2022 году планировали отремонтировать 88 площадок, часть из которых входила в состав объектов, предусматривающих комплексное благоустройство. Задачу выполнили. Какие объекты привели в порядок и кто выполнял работы, указано ниже:

Фото: Bel.ru

Городские власти добавили, что из-за того, что часть площадок входила в состав объектов, предусматривающих комплексное благоустройство, точную сумму, затраченную на ремонт площадок, назвать невозможно. При этом известно, что деньги выделили из федерального, областного и местного бюджетов.

В текущем году в Белгороде планируют отремонтировать 33 детских игровых и спортивных площадки. В настоящее время итоговая стоимость неизвестна, так как не проведены процедуры электронных аукционов. Вот какие объекты в текущем году планируют обновить:

Фото: Bel.ru
33 детские и спортивные площадки обновят в Белгороде в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мне красить за вас? » Гладков остался недоволен белгородскими детскими площадкамиСтали известны подробности ЧП на детской площадке в Старом ОсколеДевочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе
#Кристина Семенчук#Детские площадки#Ремонт#Жалобы#Горожане#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Фотофакт#Белгород
Подпишитесь
Дождь из булыжников: в центре Белгорода с крыши дома на прохожих падают камни
Сегодня, 13:12
Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия
Сегодня, 14:54
В Белгороде начали выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы жителям приграничья
Сегодня, 15:16
Пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола
Сегодня, 13:57
В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам
Сегодня, 14:04
Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Сегодня, 08:01