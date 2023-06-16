Дождь из булыжников: в центре Белгорода с крыши дома на прохожих падают камни

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Пока никто из людей не пострадал, однако вчера камень чуть не упал на голову мужчине. По словам очевидицы Анны, дождь из булыжников продолжается уже не первый месяц, но службы проблему так и не решили. По словам девушки, они неоднократно обращались в управком «ЖилСервис» и в другие инстанции. Но это не принесло эффективного результата.
Вчера мы открылись в 9 утра. В 9:10 мы готовили кофе, и такие трески пошли — всё начало валиться. Целый день я слушала, как оно падает. Мы писали в несколько служб. Обращения игнорируются. В один из последних раз владелец помещения пошёл разбираться, добился того, чтобы сотрудники приехали, посмотрели. В результате сделали только латку из сетки на крыше, которая никак не решает проблему. Очень страшно за людей, ходят дети. Здесь детский сад, школа рядом,
—рассказывает Анна.
На сегодня арендаторы помещений решили с помощью ленты и стульев огородить место, чтобы обезопасить посетителей кофейни, цветочного магазина и прохожих. Но это лишь временное решение проблемы.
По данным сайта минЖХК, дом построен в 1979 году. Аварийным он не признан, а капитальный ремонт запланирован лишь через четыре года — в 2027 году. Пятиэтажное здание с 2015 года находится в ведении управляющей компании «ЖилСервис».