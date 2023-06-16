Дождь из булыжников: в центре Белгорода с крыши дома на прохожих падают камни

Пока никто из людей не пострадал, однако вчера камень чуть не упал на голову мужчине. По словам очевидицы Анны, дождь из булыжников продолжается уже не первый месяц, но службы проблему так и не решили. По словам девушки, они неоднократно обращались в управком «ЖилСервис» и в другие инстанции. Но это не принесло эффективного результата.