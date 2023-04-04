Белгородцы недовольны постоянными пробками по вечерам на Новом мосту

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Жители Белгорода жалуются на постоянные пробки на Новом мосту в период с 17:00 до 19:00. С этим вопросом к мэру Валентину Демидову обратился житель областного центра, которому приходится ездить с работы по мосту. Он вынужден стоять там «битый час» ежедневно.
«Считаю, что в наше неспокойное время тратить больше часа на дорогу до дома недопустимо. Случись дома что, как люди смогут быстро попасть домой?» — заявил автомобилист.
Демидов подтвердил, что на этом направлении в час пик постоянно образуются пробки. Дело в том, что ширина существующей дороги не позволяет разместить заметно выросшее количество автомобилей. Пока приходится регулировать работу светофоров, однако на мост имеются и другие планы.
«В перспективе в планах на 2023–2024 год — модернизация проспекта Ватутина, в результате которой должна повыситься пропускная способность и безопасность дорожного движения», — сказал градоначальник.
Мэр отметил, что вопросом занимаются. В этом году рассчитывают приступить к проектированию изменений.