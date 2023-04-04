Белгородцы недовольны постоянными пробками по вечерам на Новом мосту

Мэр Белгорода пообещал решить проблему пробок в час пик на Новом мосту

С вопросом о заторах на дороге житель областного центра обратился к мэру Валентину Демидову во время прямого эфира. Мужчине ежедневно по пути с работы домой приходится стоять в пробке. Он уверен, что тратить долгое время на дорогу в текущей ситуации недопустимо.