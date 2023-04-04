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Белгородцы недовольны постоянными пробками по вечерам на Новом мосту

4 апреля 2023, 11:55
Фото: 1MI

Мэр Белгорода пообещал решить проблему пробок в час пик на Новом мосту

С вопросом о заторах на дороге житель областного центра обратился к мэру Валентину Демидову во время прямого эфира. Мужчине ежедневно по пути с работы домой приходится стоять в пробке. Он уверен, что тратить долгое время на дорогу в текущей ситуации недопустимо.

Жители Белгорода жалуются на постоянные пробки на Новом мосту в период с 17:00 до 19:00. С этим вопросом к мэру Валентину Демидову обратился житель областного центра, которому приходится ездить с работы по мосту. Он вынужден стоять там «битый час» ежедневно.

«Считаю, что в наше неспокойное время тратить больше часа на дорогу до дома недопустимо. Случись дома что, как люди смогут быстро попасть домой?» — заявил автомобилист.

Демидов подтвердил, что на этом направлении в час пик постоянно образуются пробки. Дело в том, что ширина существующей дороги не позволяет разместить заметно выросшее количество автомобилей. Пока приходится регулировать работу светофоров, однако на мост имеются и другие планы.

«В перспективе в планах на 2023–2024 год — модернизация проспекта Ватутина, в результате которой должна повыситься пропускная способность и безопасность дорожного движения», — сказал градоначальник.

Мэр отметил, что вопросом занимаются. В этом году рассчитывают приступить к проектированию изменений.

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