В мэрии ответили белгородцам на недовольства по поводу ремонта дорог в центре

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В областном центре ремонтируют участки на перекрёстках проспектов Б. Хмельницкого и Белгородского, улиц Мичурина и Гагарина. Однако без трудностей не обошлось.
Процесс усложняет возросшая нагрузка на улично-дорожную сеть. По данным мэрии, на отдельных участках транспортные потоки увеличились на 20%.
Разметку и знаки на участках пока не привели в соответствие с проектной документацией. Рабочие должны это сделать до 19 июня.
Светофоры же пока работают в базовом режиме. Специалисты изучают транспортные потоки, разрабатывают оптимальные схемы работы светофоров, чтобы потом внести корректировки. Процесс должны наладить до конца июня.
Отметим, что ремонт на перекрёстках проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».