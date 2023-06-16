В мэрии ответили белгородцам на недовольства по поводу ремонта дорог в центре

Работы проходят на перекрёстках проспектов Б. Хмельницкого и Белгородского, улиц Мичурина и Гагарина. Разметку и знаки пока не привели в соответствие с проектом, а светофор работает в базовом режиме, пояснили в горадминистрации.

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