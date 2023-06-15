Более 40 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
С 15 июня в регионе начинают выплачивать по 50 тыс. рублей пострадавшим от обстрелов белгородцам. Деньги смогут получить те, кто проживал в населённых пунктах, въезжать в которые сейчас запрещено. Сумма предназначена для частичного восстановления утраченного имущества.
Несмотря на то, что стартовал процесс начисления новых выплат, продолжается работа со списками тех, кому положено по 10 тыс. рублей. В случае возникновения вопросов обращаться нужно в местные администрации или отделения соцзащиты, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона добавил, что уже перечислили более 40 тыс. единоразовых выплат в 10 тыс. рублей.
Вижу по многочисленным встречам, что эта помощь крайне необходима, потому что люди остались практически без ничего, и приобрести предметы первой необходимости, которых нет и в пунктах гуманитарной помощи, понимаем, что все 100% восполнить невозможно, но мы стараемся.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что Белгородская область продолжает получать гуманитарную помощь из других регионов. Накануне, например, поступила одежда. «Я тоже вижу, что в заявках одежда на сегодняшний день на первом месте, будем стараться помочь», — добавил Вячеслав Гладков.
Напомним, что перечень тех, кто может претендовать на выплаты в 10 тыс. и 50 тыс. рублей, ранее утвердил региональный оперштаб. Также в список добавили жителей Ржевки.