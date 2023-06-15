Более 40 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 тысяч рублей

С 15 июня в регионе начинают выплачивать по 50 тыс. рублей пострадавшим от обстрелов белгородцам. Деньги смогут получить те, кто проживал в населённых пунктах, въезжать в которые сейчас запрещено. Сумма предназначена для частичного восстановления утраченного имущества.