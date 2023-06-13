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Домашние животные и выплаты: что беспокоит переселенцев из Шебекинского округа

13 июня 2023, 09:38
Фото: 1MI

Белгородский омбудсмен назвал проблемы, которые беспокоят людей в ПВР

Проблемы перечислил уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин во время оперсовещания.

По словам Александра Панина, людей в ПВР волнуют следующие вопросы:

  • Регистрация
  • Размещение
  • Питание
  • Медобслуживание и лекарства
  • Средства технической реабилитации
  • Сезонные вещи
  • Выплата пособий, пенсий, кредиты, оплата ЖКХ
  • Сохранность оставленного имущества и домашних животных
  • Трудоустройство
Если взять регистрацию, то недостатком является то, что в первый момент у нас произошло смешение первой и третьей группы — лиц, которые только прибыли и тех, кто уже проживал у близких и знакомых. Получилась одна очередь. Эти группы необходимо разъединять, чтобы не допускать напряжения. Для лиц, которые проживают у родных, близких и знакомых нужно находить другие места выдачи гумпомощи, выдачи пособий и т. д.
Александр Панин
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#Алина Харина#Приграничье#Пункты ПВР#Проблемы#Общество#Вынужденные переселенцы#Шебекинский горокруг#Александр панин
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