Домашние животные и выплаты: что беспокоит переселенцев из Шебекинского округа

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
По словам Александра Панина, людей в ПВР волнуют следующие вопросы:
Если взять регистрацию, то недостатком является то, что в первый момент у нас произошло смешение первой и третьей группы — лиц, которые только прибыли и тех, кто уже проживал у близких и знакомых. Получилась одна очередь. Эти группы необходимо разъединять, чтобы не допускать напряжения. Для лиц, которые проживают у родных, близких и знакомых нужно находить другие места выдачи гумпомощи, выдачи пособий и т. д.
Александр Панин