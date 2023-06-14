Жителям Шебекино с пропиской в другом месте объяснили как получить выплаты

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Теперь отселённые жители Шебекино, с пропиской в другом муниципалитете, смогут получить обещанные выплаты: для этого власти Белгородской области составили специальный реестр.
Ранее эти жители не могли получить деньги, потому что по закону федеральные средства перечисляются только жителям пострадавших районов с пропиской. Создание реестра позволит выплатить деньги из других источников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил на своей странице в соцсетях, что необходимо сделать, чтобы получить выплаты.
Что нужно для этого сделать: написать заявление, форму которого сегодня опубликуем во всех соцсетях, в том числе сделаю это у себя, на своих ресурсах. Нужно будет обратиться в администрацию округа или администрацию правительства, в органы соцзащиты, в любую администрацию Белгородской области. Если вы находитесь за пределами региона, то заявление нужно подать в электронной форме. Все подробности — в течение этого дня.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона отметил, что заявления от шебекинцев будут тщательно рассматривать: просмотрят, к какой больнице прикреплены жители или в какой садик ходили их дети. Решать вопрос о выплатах будут уже после подтверждения информации.
Напомним, что по инициативе правительства РФ отселённым жителям белгородского приграничья окажут федеральную помощь.
Жители всех населённых пунктов, где введён режим ЧС, жители Грайворонского округа, которых задели действия диверсантов 22–23 мая, а также все жители Шебекинского округа, оказавшиеся под обстрелами в конце мая-начале июня, получат выплаты в 10 тысяч рублей.
Кроме того, 50 тысяч рублей выплатят некоторым жителям сёл, где введён режим ЧС, и жителям из тех населённых пунктов, где находиться очень опасно: Шебекино, сёла Новая Таволжанка, Архангельское Шебекинского округа, и сёла Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского округа.