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Гладков представил образец заявления для подтверждения проживания в Шебекино

14 июня 2023, 11:06
Фото: 1MI
Бланк понадобится тем, кто жил в Шебекино, но зарегистрирован в другом населённом пункте. Администрация горокруга проверит информацию, на это уйдёт не больше 10 дней, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
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Выплаты

Некоторые жители Шебекинского горокруга столкнулись с проблемой при назначении выплат. Одним из условий была регистрация на территории муниципалитета. Однако некоторые люди проживали в Шебекино, но были зарегистрированы в другом населённом пункте.

После потока жалоб от шебекинцев на несправедливую ситуацию власти решили составить отдельный реестр, состоящий из граждан этой категории. Для подтверждения фактического проживания в Шебекинском горокруге гражданам необходимо заполнить заявление. Образец опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Заявление о подтверждении фактического проживания

Заполненное заявление можно направить в электронном виде на почту [email protected] или в бумажном по адресу администрации Шебекинского горокруга. Также заявления примут в МФЦ, администрациях, органах соцзащиты. Как заверил глава региона, с 19 июня такая возможность появится на сайте «Госуслуги». Отдать бланк можно и в ПВР соцработнику.

После получения заявления администрация Шебекинского горокруга сверит информацию с базой медицинских и образовательных учреждений, органов соцзащиты, Росреестра. Уйдёт на это не больше 10 дней, сообщил губернатор. Если данные о проживании подтвердятся, человек сможет претендовать на выплату.

Ранее для пострадавших от обстрелов объявили выплаты в 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Кто их может получить, ранее объяснили в оперштабе.

Жителей ещё одного белгородского села включили в список на получение выплат
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