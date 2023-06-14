Гладков представил образец заявления для подтверждения проживания в Шебекино

Заполненное заявление можно направить в электронном виде на почту [email protected] или в бумажном по адресу администрации Шебекинского горокруга. Также заявления примут в МФЦ, администрациях, органах соцзащиты. Как заверил глава региона, с 19 июня такая возможность появится на сайте «Госуслуги». Отдать бланк можно и в ПВР соцработнику.