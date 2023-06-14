Гладков представил образец заявления для подтверждения проживания в Шебекино

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Некоторые жители Шебекинского горокруга столкнулись с проблемой при назначении выплат. Одним из условий была регистрация на территории муниципалитета. Однако некоторые люди проживали в Шебекино, но были зарегистрированы в другом населённом пункте.
После потока жалоб от шебекинцев на несправедливую ситуацию власти решили составить отдельный реестр, состоящий из граждан этой категории. Для подтверждения фактического проживания в Шебекинском горокруге гражданам необходимо заполнить заявление. Образец опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Заполненное заявление можно направить в электронном виде на почту [email protected] или в бумажном по адресу администрации Шебекинского горокруга. Также заявления примут в МФЦ, администрациях, органах соцзащиты. Как заверил глава региона, с 19 июня такая возможность появится на сайте «Госуслуги». Отдать бланк можно и в ПВР соцработнику.
После получения заявления администрация Шебекинского горокруга сверит информацию с базой медицинских и образовательных учреждений, органов соцзащиты, Росреестра. Уйдёт на это не больше 10 дней, сообщил губернатор. Если данные о проживании подтвердятся, человек сможет претендовать на выплату.
Ранее для пострадавших от обстрелов объявили выплаты в 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Кто их может получить, ранее объяснили в оперштабе.