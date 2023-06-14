Выплату в 10 тысяч рублей уже получили 34 тысячи белгородцев

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что на 14 июня выплату в 10 тысяч рублей перевели 34 000 жителям пострадавших при обстрелах населённых пунктов.
На сегодняшний день 34 тысячи жителей городов и сёл, которые пострадали, получили уже единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Нам нужно еще несколько дней для того, чтобы, совместив базы данных, проверить и направить точно адресату государственную поддержку.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, было принято решение создать специальный реестр, который позволит шебекинцам с пропиской в других местах получить обещанные выплаты.
Напомним, что по инициативе правительства России отселённым жителям приграничья окажут федеральную помощь: жителям выплатят по 10 тысяч и по 50 тысяч рублей.