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Выплату в 10 тысяч рублей уже получили 34 тысячи белгородцев

14 июня 2023, 05:04
Фото: 1MI
Глава региона отметил, что на выплату государственной поддержки оставшимся жителям потребуется ещё несколько дней.
Сюжет
Выплаты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что на 14 июня выплату в 10 тысяч рублей перевели 34 000 жителям пострадавших при обстрелах населённых пунктов.

На сегодняшний день 34 тысячи жителей городов и сёл, которые пострадали, получили уже единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Нам нужно еще несколько дней для того, чтобы, совместив базы данных, проверить и направить точно адресату государственную поддержку.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, было принято решение создать специальный реестр, который позволит шебекинцам с пропиской в других местах получить обещанные выплаты.

Напомним, что по инициативе правительства России отселённым жителям приграничья окажут федеральную помощь: жителям выплатят по 10 тысяч и по 50 тысяч рублей.

Жителям Шебекино с пропиской в другом месте объяснили как получить выплаты
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#Александра Склярова#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие#Выплаты#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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