БИК обновил платформу «БИК-Маркет»

В обновленном каталоге размещены карточки участков с фотографиями и всей необходимой информацией об объектах продажи: географические координаты с точкой проезда, кадастровый номер, паспорт, цена.



Собственник, планирующий продажу земельного участка, может легко опубликовать эти данные самостоятельно. Достаточно заполнить заявку на официальном сайте в разделе «БИК-Маркета» и внести контактную информацию в форму «Разместить свой участок».



Если возникнут сложности, то специалисты БИК помогут с оформлением карточки товара. Комплексные услуги по размещению вашего земельного участка с уже возведенными строениями на маркетплейсе можно получить по телефону: 8 800 5555 031 (доб. 1).