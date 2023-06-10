БИК обновил платформу «БИК-Маркет»

Posted 10 июня 2023,, 12:28
Published 10 июня 2023,, 12:28
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В обновленном каталоге размещены карточки участков с фотографиями и всей необходимой информацией об объектах продажи: географические координаты с точкой проезда, кадастровый номер, паспорт, цена.
Собственник, планирующий продажу земельного участка, может легко опубликовать эти данные самостоятельно. Достаточно заполнить заявку на официальном сайте в разделе «БИК-Маркета» и внести контактную информацию в форму «Разместить свой участок».
Если возникнут сложности, то специалисты БИК помогут с оформлением карточки товара. Комплексные услуги по размещению вашего земельного участка с уже возведенными строениями на маркетплейсе можно получить по телефону: 8 800 5555 031 (доб. 1).