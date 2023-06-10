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Posted 10 июня 2023,, 12:28

Published 10 июня 2023,, 12:28

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

БИК обновил платформу «БИК-Маркет»

БИК обновил платформу «БИК-Маркет»

10 июня 2023, 12:28
Теперь, на странице сервиса можно разместить свой участок с частично возведенным строением (фундамент, постройка, дом) для продажи или приобрести понравившийся участок.

В обновленном каталоге размещены карточки участков с фотографиями и всей необходимой информацией об объектах продажи: географические координаты с точкой проезда, кадастровый номер, паспорт, цена.

Собственник, планирующий продажу земельного участка, может легко опубликовать эти данные самостоятельно. Достаточно заполнить заявку на официальном сайте в разделе «БИК-Маркета» и внести контактную информацию в форму «Разместить свой участок».

Если возникнут сложности, то специалисты БИК помогут с оформлением карточки товара. Комплексные услуги по размещению вашего земельного участка с уже возведенными строениями на маркетплейсе можно получить по телефону: 8 800 5555 031 (доб. 1).

#Белгородская область#Артем Черненко
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