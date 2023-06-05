Врач пострадал, пока помогал белгородцам в обстреливаемом селе

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Белгородский врач Сергей Извеков оказывал помощь мирным жителям из обстреливаемой Безлюдовки в Шебекинском горокруге, но пострадал сам. Медик получил травму локтя и ранение грудной клетки.
По словам пострадавшего, взрыв прозвучал рядом. В день происшествия врач приехал в село, где три дня из-за обстрелов не было света. Не прошло и 15 минут, как рядом с ним взорвался снаряд.
Медик сел в машину и доехал до шебекинской трассы. Что было дальше, он плохо помнит. К нему подъехали военные и доставили мужчину в больницу.
«Если бы не эти ребята, я не знаю, что было бы с мужем. Он уехал… Потерял сознание. Кое-как мы остановились. Ребята его забрали, довезли до больницы», — делится жена врача.
Более того, какой-то посторонний человек сел за руль и привёз машину прямо к медучреждению. Кто именно это был, супруги пока не знают.