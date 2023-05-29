Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Шебекино жителей

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Сергей Хомяков рассказал журналистам телеканала «Мир Белогорья», в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие шебекинцы.
Четверо сотрудников пострадали при обстреле промышленного предприятия в Шебекино. В результате атаки загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа.
Трое пациентов средней степени тяжести, один пациент в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Все пациенты имеют ожоги различной степени тяжести и площади поверхности тела, а также отравление продуктами горения.
Сергей Хомяков, заведующий отделением анестезиологии-реанимации
Отметим, что вечером также стало известно о ещё трёх пострадавших в результате обстрела Графовки: двое находятся в медицинском учреждении, один мужчина погиб.