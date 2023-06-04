Стало известно о состоянии раненных при обстреле белгородской Соболевки детей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Глава региона посетил в больницах Белгорода раненных при обстрелах жителях приграничья и рассказал об их состоянии. Во время обстрела из «Града» села Соболевка в Валуйском городском округе осколочные ранения обоих глаз получила девочка София, которая была в этот момент на улице. По словам врачей, динамика у неё положительная, на следующей неделе планируют снять с глаз повязки.
Мальчик Даниил тоже в это время был на улице. Пытаясь убежать от падающих снарядов, он получил сложный перелом. На понедельник ему назначили операцию.
Идёт на поправку и девушка Аня, раненая при обстреле Шебекино. «Очень большие изменения: уже платьице надела, уже улыбается, уже фотографируется. Всё хорошо идёт», — рассказал о девушке губернатор, навещавший её неделю назад.
Вместе с детьми находятся их близкие родственники. По словам Гладкова, уход за ними организован, все лекарства есть в наличии. Перевозить в Москву для дальнейшего лечения пострадавших не требуется — белгородские врачи справляются с задачами.
Соболевку обстреляли из «Града» 2 июня. В частный сектор попали 18 снарядов. Погибло три человека: двое мужчин от полученных травм скончались на месте, женщина с осколочными ранениями живота и груди умерла в машине скорой помощи. Ранено было семь человек, шестеро из них попали в больницу.