Стало известно о состоянии раненных при обстреле белгородской Соболевки детей

Глава региона посетил в больницах Белгорода раненных при обстрелах жителях приграничья и рассказал об их состоянии. Во время обстрела из «Града» села Соболевка в Валуйском городском округе осколочные ранения обоих глаз получила девочка София, которая была в этот момент на улице. По словам врачей, динамика у неё положительная, на следующей неделе планируют снять с глаз повязки.