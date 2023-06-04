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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 10:52

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Стало известно о состоянии раненных при обстреле белгородской Соболевки детей

4 июня 2023, 09:35
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Девочке Софии на следующей неделе должны снять повязки с глаз. Мальчику Даниилу в понедельник сделают операцию, рассказал Вячеслав Гладков.
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СВО

Глава региона посетил в больницах Белгорода раненных при обстрелах жителях приграничья и рассказал об их состоянии. Во время обстрела из «Града» села Соболевка в Валуйском городском округе осколочные ранения обоих глаз получила девочка София, которая была в этот момент на улице. По словам врачей, динамика у неё положительная, на следующей неделе планируют снять с глаз повязки.

Мальчик Даниил тоже в это время был на улице. Пытаясь убежать от падающих снарядов, он получил сложный перелом. На понедельник ему назначили операцию.

Идёт на поправку и девушка Аня, раненая при обстреле Шебекино. «Очень большие изменения: уже платьице надела, уже улыбается, уже фотографируется. Всё хорошо идёт», — рассказал о девушке губернатор, навещавший её неделю назад.

Вместе с детьми находятся их близкие родственники. По словам Гладкова, уход за ними организован, все лекарства есть в наличии. Перевозить в Москву для дальнейшего лечения пострадавших не требуется — белгородские врачи справляются с задачами.

Соболевку обстреляли из «Града» 2 июня. В частный сектор попали 18 снарядов. Погибло три человека: двое мужчин от полученных травм скончались на месте, женщина с осколочными ранениями живота и груди умерла в машине скорой помощи. Ранено было семь человек, шестеро из них попали в больницу.

Количество жертв обстрела белгородской Соболевки выросло до трёх
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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Раненые дети#Состояние здоровья#Общество#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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