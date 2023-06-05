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Мирный житель пострадал во время ночного обстрела Белгородской области

5 июня 2023, 06:32
Фото: 1MI

Энергообъект в Белгородском районе загорелся из-за сброшенного беспилотника

Пострадавший находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Происшествие случилось минувшей ночью.
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Обстрел

Во время обстрела Белгородского района ранен один человек. Пострадавший находится под присмотром врачей. Его жизни ничего не угрожает. Губернатор Вячеслав Гладков уверен, что скоро белгородец пойдёт на поправку.

Из-за обстрела повреждения получил один из энергетических объектов. Он загорелся. Причиной происшествия стало взрывное устройство, сброшенное с беспилотника. Потребителей не отключали, на месте работали оперативные службы.

Напомним, накануне Белгородская область подверглась атакам ВСУ как минимум 17 раз. Под обстрелами были девять населённых пунктов. Только Шебекино обстреляли трижды.

За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ 17 раз
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Спецоперация#СВО#Энергообъект#Беспилотник#Взрывное устройство
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