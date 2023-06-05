Мирный житель пострадал во время ночного обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Во время обстрела Белгородского района ранен один человек. Пострадавший находится под присмотром врачей. Его жизни ничего не угрожает. Губернатор Вячеслав Гладков уверен, что скоро белгородец пойдёт на поправку.
Из-за обстрела повреждения получил один из энергетических объектов. Он загорелся. Причиной происшествия стало взрывное устройство, сброшенное с беспилотника. Потребителей не отключали, на месте работали оперативные службы.
Напомним, накануне Белгородская область подверглась атакам ВСУ как минимум 17 раз. Под обстрелами были девять населённых пунктов. Только Шебекино обстреляли трижды.