За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ 17 раз

Posted Вчера, 20:34
Published Вчера, 20:34
Modified Вчера, 20:36
Updated Вчера, 20:36
Сегодня, 4 июня, в Белгородской области снова было неспокойно. Обстрел региона начался с самой ночи: в 00:31 ВСУ обстреляли Шебекино. За сутки город ещё три раза подвергался атаке: в 09:48, в 11:18 и с 18:15 до минимум 19:35.
Также ВСУ четыре раза атаковали село Муром Шебекинского округа: в 07:20, в 08:07, в 09:55 и в 13:39; дважды хутор Стадников Шебекинского округа — в 08:52 и 12:13; дважды село Глотово Грайворонского округа — в 14:14 и в 15:52.
Кроме того, были обстреляны в 13:25 село Новая Таволжанка и в 16:55 село Архангельское Шебекинского округа, в 14:14 село Безымино и в 15:52 село Козинка Грайворонского округа, в 19:39 село Нечаевка Белгородского района.
Жителям всех населённых пунктов пришли СМС-оповещения об обстреле от РСЧС. Белгородцев просили срочно спуститься в укрытия.