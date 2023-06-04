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Posted Вчера, 20:34

Published Вчера, 20:34

Modified Вчера, 20:36

Updated Вчера, 20:36

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За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ 17 раз

4 июня 2023, 20:34
Фото: 1MI
СМС-оповещения об обстреле получили жители девяти населённых пунктов.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 4 июня, в Белгородской области снова было неспокойно. Обстрел региона начался с самой ночи: в 00:31 ВСУ обстреляли Шебекино. За сутки город ещё три раза подвергался атаке: в 09:48, в 11:18 и с 18:15 до минимум 19:35.

Также ВСУ четыре раза атаковали село Муром Шебекинского округа: в 07:20, в 08:07, в 09:55 и в 13:39; дважды хутор Стадников Шебекинского округа — в 08:52 и 12:13; дважды село Глотово Грайворонского округа — в 14:14 и в 15:52.

Кроме того, были обстреляны в 13:25 село Новая Таволжанка и в 16:55 село Архангельское Шебекинского округа, в 14:14 село Безымино и в 15:52 село Козинка Грайворонского округа, в 19:39 село Нечаевка Белгородского района.

Жителям всех населённых пунктов пришли СМС-оповещения об обстреле от РСЧС. Белгородцев просили срочно спуститься в укрытия.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область
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