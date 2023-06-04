За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ 17 раз

Сегодня, 4 июня, в Белгородской области снова было неспокойно. Обстрел региона начался с самой ночи: в 00:31 ВСУ обстреляли Шебекино. За сутки город ещё три раза подвергался атаке: в 09:48, в 11:18 и с 18:15 до минимум 19:35.