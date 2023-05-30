Вячеслав Гладков отменил прямую линию после трагедии в ПВР

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Трагедия произошла вечером 30 мая. ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область. В этот раз боеприпасы прилетели в пункт временного размещения. Там находились отселённые из Шебекинского округа жители приграничья.
В связи с ЧП Вячеслав Гладков решил отменить запланированную прямую линию на ТВ:
«Отменил прямой эфир. Я надеюсь, что все жители поймут меня. Выехал на место. Подробности сообщу позже».
Количество жертв и пострадавших пока неизвестно, о них глава региона расскажет позднее. Местоположение ПВР также не раскрывается.