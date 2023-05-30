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Вячеслав Гладков отменил прямую линию после трагедии в ПВР

30 мая 2023, 15:45
Фото: Bel.ru
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ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области. Есть погибшие. В связи с этим запланированного эфира губернатора вечером 30 мая е будет.
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СВО

Трагедия произошла вечером 30 мая. ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область. В этот раз боеприпасы прилетели в пункт временного размещения. Там находились отселённые из Шебекинского округа жители приграничья.

В связи с ЧП Вячеслав Гладков решил отменить запланированную прямую линию на ТВ:

«Отменил прямой эфир. Я надеюсь, что все жители поймут меня. Выехал на место. Подробности сообщу позже».

Количество жертв и пострадавших пока неизвестно, о них глава региона расскажет позднее. Местоположение ПВР также не раскрывается.

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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Погибшие#Прямая линия#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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