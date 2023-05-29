Один мужчина погиб при обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
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Updated Сегодня, 15:21
Сегодня, 28 мая, Шебекинский округ подвергся массированной атаке со стороны Украины. ВСУ более часа обстреливали несколько населённых пунктов, из-за чего в Графовке, Шебекино, Муроме и Новой Таволжанке повреждена линия электропередачи.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о повреждениях и пострадавших в селе Графовка. Всего в населённом пункте повреждены 10 частных домов: в них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Есть и пострадавшие: один мужчина скончался, две женщины были госпитализированы.
Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области