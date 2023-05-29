Один мужчина погиб при обстреле белгородского села

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о повреждениях и пострадавших в селе Графовка. Всего в населённом пункте повреждены 10 частных домов: в них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Есть и пострадавшие: один мужчина скончался, две женщины были госпитализированы.