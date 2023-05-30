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Белгородцы погибли в ПВР во время обстрела

30 мая 2023, 15:23
Фото: Bel.ru
Количество жертв неизвестно. Погибшие ранее были отселены из приграничья. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В одном из ПВР Белгородской области погибли отселённые жители Шебекинского округа. Пункт временного размещения попал под обстрел ВСУ. Этим вечером Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. После поделится подробностями трагедии.

ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселённых населённых пунктов округа. Погибли и ранены люди.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В настоящий момент количество погибших и пострадавших неизвестно. Расположение ПВР также не уточняется. Напомним, накануне в Шебекинском округе насчитали 155 прилётов.

Видео: соцсети Вячеслава Гладкова
В Шебекинском округе за день насчитали 155 прилётов
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Погибшие#Происшествия#Обстрел#Видео
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В Шебекинском округе за день насчитали 155 прилётов
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