Белгородцы погибли в ПВР во время обстрела

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В одном из ПВР Белгородской области погибли отселённые жители Шебекинского округа. Пункт временного размещения попал под обстрел ВСУ. Этим вечером Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. После поделится подробностями трагедии.
ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселённых населённых пунктов округа. Погибли и ранены люди.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В настоящий момент количество погибших и пострадавших неизвестно. Расположение ПВР также не уточняется. Напомним, накануне в Шебекинском округе насчитали 155 прилётов.