Губернатор Вячеслав Гладков проведёт прямую линию на ТВ

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, 30 мая он проведёт прямую линию на региональных телеканалах. Она начнётся в 19:00.
Вопросы можно задать по номеру +7 (4722) 38-06-10 с 08:00 до 20:00, а видеовопрос можно отправить на номер 8 (919) 225-89-67.
Буду ждать ваши вопросы. Постараюсь, как и всегда, ответить на максимальное их количество в прямом эфире. А на все остальные ответим максимально быстро уже в течение нескольких дней.
Вячеслав Гладков
Напомним, во время большой прямой линии главы региона, которая состоялась в апреле, Гладкову поступило 3500 вопросов. За полтора часа губернатор ответил на 85 обращений. Они касались вопросов безопасности, образования, ЖКХ, культуры, благоустройства и здравоохранения.
А в ходе прямой линии в марте, которую провели на региональных телеканалах, к главе региона поступило около 1 200 вопросов.