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Губернатор Вячеслав Гладков проведёт прямую линию на ТВ

27 мая 2023, 07:54
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Она состоится 30 мая. Глава региона постарается ответить на максимальное количество вопросов. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, 30 мая он проведёт прямую линию на региональных телеканалах. Она начнётся в 19:00.

Вопросы можно задать по номеру +7 (4722) 38-06-10 с 08:00 до 20:00, а видеовопрос можно отправить на номер 8 (919) 225-89-67.

Буду ждать ваши вопросы. Постараюсь, как и всегда, ответить на максимальное их количество в прямом эфире. А на все остальные ответим максимально быстро уже в течение нескольких дней.
Вячеслав Гладков

Напомним, во время большой прямой линии главы региона, которая состоялась в апреле, Гладкову поступило 3500 вопросов. За полтора часа губернатор ответил на 85 обращений. Они касались вопросов безопасности, образования, ЖКХ, культуры, благоустройства и здравоохранения.

А в ходе прямой линии в марте, которую провели на региональных телеканалах, к главе региона поступило около 1 200 вопросов.

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