Ответить на миллион вопросов: прямая линия о ЕГЭ заработает в Белгородской области

Гладков также поручил замгубернатору Андрею Милёхину провести онлайн и оффлайн встречи, на которых родителям и директорам разъяснили бы все тонкости сдачи экзаменов. По мнению губернатора, вопросов будет много: проблему можно частично решить рассылкой пояснительных записок в родительских чатах.