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Ответить на миллион вопросов: прямая линия о ЕГЭ заработает в Белгородской области

24 апреля 2023, 09:17
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков поручил своим подчинённым организовать работу прямой линии, позвонив на которую можно будет узнать все подробности о сдачи ОГЭ и ЕГЭ в регионе.
Сюжет
Школы

Как отметил Вячеслав Гладков, задача правительства — создать максимальное информирование всех выпускников и их родителей. В перспективе уже к 3 мая власти региона должны понимать, сколько детей планирует ЕГЭ сдавать, а сколько — отказаться.

Не позже четверга поручаю организовать горячую линию с круглосуточным телефоном по вопросам, которые будут поступать в связи с новым форматом сдачи ОГЭ и ЕГЭ для школьников. Милёхину — обеспечить качественный ответ.
Вячеслав Гладков

В следующий понедельник Гладков попросил доложить о промежуточных итогах работы линии. Если нужно — использовать другие форматы доведения информации, в том числе и в соцсетях.

Понимаем, что эти послабления могут сыграть не очень хорошую историю. Снижение возможностей научить ребёнка преодолевать трудности, формировать навыки работы в стрессовой ситуации — не очень хорошая история. Но всё равно безопасность — во главе угла. Самое главное — ответить на миллион вопросов наших жителей, и маленьких, и больших.
Вячеслав Гладков

Гладков также поручил замгубернатору Андрею Милёхину провести онлайн и оффлайн встречи, на которых родителям и директорам разъяснили бы все тонкости сдачи экзаменов. По мнению губернатора, вопросов будет много: проблему можно частично решить рассылкой пояснительных записок в родительских чатах.

Напомним, что в 2023 году в Белгородской области сдавать ЕГЭ и ОГЭ будут особым образом. Всё зависит от того, учатся дети дистанционно или нет.

Стало известно, какие школьники не будут писать ОГЭ в Белгородской области
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#Артем Черненко#Школы#ЕГЭ#Огэ#Обучение#Прямая линия#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин
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