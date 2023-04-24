Ответить на миллион вопросов: прямая линия о ЕГЭ заработает в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как отметил Вячеслав Гладков, задача правительства — создать максимальное информирование всех выпускников и их родителей. В перспективе уже к 3 мая власти региона должны понимать, сколько детей планирует ЕГЭ сдавать, а сколько — отказаться.
Не позже четверга поручаю организовать горячую линию с круглосуточным телефоном по вопросам, которые будут поступать в связи с новым форматом сдачи ОГЭ и ЕГЭ для школьников. Милёхину — обеспечить качественный ответ.
Вячеслав Гладков
В следующий понедельник Гладков попросил доложить о промежуточных итогах работы линии. Если нужно — использовать другие форматы доведения информации, в том числе и в соцсетях.
Понимаем, что эти послабления могут сыграть не очень хорошую историю. Снижение возможностей научить ребёнка преодолевать трудности, формировать навыки работы в стрессовой ситуации — не очень хорошая история. Но всё равно безопасность — во главе угла. Самое главное — ответить на миллион вопросов наших жителей, и маленьких, и больших.
Вячеслав Гладков
Гладков также поручил замгубернатору Андрею Милёхину провести онлайн и оффлайн встречи, на которых родителям и директорам разъяснили бы все тонкости сдачи экзаменов. По мнению губернатора, вопросов будет много: проблему можно частично решить рассылкой пояснительных записок в родительских чатах.
Напомним, что в 2023 году в Белгородской области сдавать ЕГЭ и ОГЭ будут особым образом. Всё зависит от того, учатся дети дистанционно или нет.