Гладков собирает вопросы для прямой линии на белгородских ТВ-каналах

Чиновник пообещал подготовиться к максимальному количеству вопросов. Трансляция пройдёт на телеканалах «Россия 24», «Белгород 24» и «Мир Белогорья». Вопросы можно задавать по телефону +7(4722) 38-06-10 с 8:00 до 20:00. Видеовопросы принимаются в мессенджерах по телефону +7(930) 088-94-79.