Гладков собирает вопросы для прямой линии на белгородских ТВ-каналах

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:40
9 марта в 19:00 глава региона Вячеслав Гладков проведёт прямую линию на телевидении. Губернатор собирает вопросы от белгородцев.
Чиновник пообещал подготовиться к максимальному количеству вопросов. Трансляция пройдёт на телеканалах «Россия 24», «Белгород 24» и «Мир Белогорья». Вопросы можно задавать по телефону +7(4722) 38-06-10 с 8:00 до 20:00. Видеовопросы принимаются в мессенджерах по телефону +7(930) 088-94-79.
1 марта Гладков вернулся к вечерним прямым эфирам с белгородцами. Он не проводил их больше недели из-за госпитализации. В больницу губернатор лёг 22 февраля.