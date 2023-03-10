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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Более тысячи вопросов поступило во время прямой линии с участием Вячеслава Гладкова

10 марта 2023, 04:26
Фото: 1MI
Глава региона отметил, что на оставшиеся вопросы ответы дадут профильные ведомства в ближайшее время.

Вечером 9 марта на областном телевидении состоялся большой прямой эфир с участием губернатора Вячеслава Гладкова. Порядка 1 200 белгородцев задали главе региона волнующие их вопросы. На часть из них губернатор успел ответить в прямом эфире, однако многие из них остались без ответа.

Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что оставшиеся вопросы находятся на контроле. Ответы должны дать профильные ведомства уже в ближайшее время.

Поступило практически 1200 вопросов. По всем вопросам, на которые не успел ответить в прямом эфире, постараемся максимально быстро дать ответы. Все они находятся на контроле, и, конечно, постараемся быстро решить те вопросы, которые можно решить, исходя из технических условий, наличия финансовых ресурсов и других возможностей. Или будем ставить в план, но обязательно предоставим всю необходимую информацию, по которой заявляется тот или иной вопрос.
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#Александра Склярова#Прямой эфир#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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