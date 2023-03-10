Более тысячи вопросов поступило во время прямой линии с участием Вячеслава Гладкова

Вечером 9 марта на областном телевидении состоялся большой прямой эфир с участием губернатора Вячеслава Гладкова. Порядка 1 200 белгородцев задали главе региона волнующие их вопросы. На часть из них губернатор успел ответить в прямом эфире, однако многие из них остались без ответа.