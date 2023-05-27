Восьмой обстрел за день: ВСУ атаковали белгородское село

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область уже в восьмой раз. Рано утром атаке подверглась Новая Таволжанка в Шебекинском округе, повторно населённый пункт обстреляли в обед. Затем атаке подверглось село Муром. Трижды за день был обстрелян город Шебекино.