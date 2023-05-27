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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

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Восьмой обстрел за день: ВСУ атаковали белгородское село

27 мая 2023, 16:03
Фото: 1MI
На этот раз предупреждение об обстреле получили жители села Мокрая Орловка.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 27 мая, в 18:54 РСЧС прислали жителям села Мокрая Орловка Грайворонского округа СМС-оповещения об обстреле. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.

Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область уже в восьмой раз. Рано утром атаке подверглась Новая Таволжанка в Шебекинском округе, повторно населённый пункт обстреляли в обед. Затем атаке подверглось село Муром. Трижды за день был обстрелян город Шебекино.

СМС-оповещения об обстреле также получили жители села Козинка Грайворонского округа.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Грайворонский горокруг
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