Восьмой обстрел за день: ВСУ атаковали белгородское село

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Сегодня, 27 мая, в 18:54 РСЧС прислали жителям села Мокрая Орловка Грайворонского округа СМС-оповещения об обстреле. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.
Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.
За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область уже в восьмой раз. Рано утром атаке подверглась Новая Таволжанка в Шебекинском округе, повторно населённый пункт обстреляли в обед. Затем атаке подверглось село Муром. Трижды за день был обстрелян город Шебекино.
СМС-оповещения об обстреле также получили жители села Козинка Грайворонского округа.