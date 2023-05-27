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В белгородском оздоровительном комплексе после обстрела ВСУ испортился спортобъект

27 мая 2023, 13:21
Фото: Bel.ru

Снаряды ВСУ попали на территорию птицефабрики в Белгородской области

Комплекс находится в Шебекинском горокруге. Там же расположена и птицефабрика. О повреждениях сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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СВО

26 мая после атаки миномётов и артиллерии в селе Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге повреждения получил оздоровительный комплекс. Там выбиты окна, повреждены фасад и кровля, система полива, спортивный объект и благоустройство.

Как сообщил Гладков, удар также пришёлся и по территории птицефабрики — пострадали два корпуса. Различные повреждения получили восемь домов и три машины.

Напомним, ранее стало известно, что после обстрелов ВСУ в Новой Таволжанке пострадала 53-летняя женщина. Она получила поверхностные осколочные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Её госпитализировали. Медики оценивают состояние белгородки как средней степени тяжести.

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#Кристина Семенчук#ВСУ#СВО#Обстрел#Птицефабрика#Оздоровительный комплекс#Происшествия#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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