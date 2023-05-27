В белгородском оздоровительном комплексе после обстрела ВСУ испортился спортобъект

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
26 мая после атаки миномётов и артиллерии в селе Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге повреждения получил оздоровительный комплекс. Там выбиты окна, повреждены фасад и кровля, система полива, спортивный объект и благоустройство.
Как сообщил Гладков, удар также пришёлся и по территории птицефабрики — пострадали два корпуса. Различные повреждения получили восемь домов и три машины.
Напомним, ранее стало известно, что после обстрелов ВСУ в Новой Таволжанке пострадала 53-летняя женщина. Она получила поверхностные осколочные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Её госпитализировали. Медики оценивают состояние белгородки как средней степени тяжести.