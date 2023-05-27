В Шебекино после обстрела ВСУ сгорел гараж с машиной, а в домах повыбивало окна

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По данным губернатора, Шебекино снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. По предварительной информации, пострадавших нет.
Однако в шести многоэтажках повыбивало окна. Также посечены фасады. Осколки задели и несколько магазинов. Есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трёх жилых домах.
Снаряд попал и в гараж. Он загорелся. Огонь потушили, но гараж сгорел вместе с машиной.
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Также в городе повреждена линия электропередачи. Гладков отметил, что бригада электриков приступила к переподключению абонентов.
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Подворовой обход территории продолжается.