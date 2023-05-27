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В Шебекино после обстрела ВСУ сгорел гараж с машиной, а в домах повыбивало окна

27 мая 2023, 11:37
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков рассказал о последствиях артиллерийского обстрела Шебекино

После атаки ВСУ пострадавших нет, однако есть повреждения в многоэтажках и частном секторе. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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Обстрел

По данным губернатора, Шебекино снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. По предварительной информации, пострадавших нет.

Однако в шести многоэтажках повыбивало окна. Также посечены фасады. Осколки задели и несколько магазинов. Есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трёх жилых домах.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Снаряд попал и в гараж. Он загорелся. Огонь потушили, но гараж сгорел вместе с машиной.

Также в городе повреждена линия электропередачи. Гладков отметил, что бригада электриков приступила к переподключению абонентов.

Подворовой обход территории продолжается.

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#Кристина Семенчук#Обстрел#Шебекино#Гараж#СВО#Снаряд#ВСУ#Происшествия#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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