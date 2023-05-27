Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как сообщил глава региона, 26 мая Шебекинский горокруг обстреляли 106 раз. Из миномёта 13 раз обстреляли пункт пропуска. Пострадавших и разрушений нет. Село Новая Таволжанка подверглось атаке миномётов и артиллерии — всего выпустили 16 снарядов.
Пострадала 53-летняя женщина. Она получила поверхностные осколочные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Её госпитализировали. Медики оценивают состояние белгородки как средней степени тяжести.
В Шебекино 26 мая зафиксировали 23 прилёта. В результате пострадал мужчина, 21 год. Он получил осколочные ранения лица, головы и правой голени. Его также доставили в больницу. Кроме этого, в городе повреждены светофор и дорожное покрытие, три транспортных средства, а в шести домах получили повреждения кровли.
Ещё 13 прилётов зафиксировали в Муроме — миномёты и артиллерия. По посёлку Первомайский ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов. Из миномёта обстреляли село Середа — зафиксировано пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет.
Посёлок Ленинский 11 раз обстреляли из артиллерии. Также обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Архангельское зафиксировали 14 прилётов из миномёта. Повреждена кровля и нарушено электроснабжение в одном из предприятий. Посечены фасад и ограждение жилого дома. Повреждения получила одна машина.