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Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекинского горокруга

27 мая 2023, 11:26
Фото: 1MI
Речь идёт об атаке 26 мая. Пострадала женщина в селе Новая Таволжанка и мужчина в Шебекино. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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Обстрел

Как сообщил глава региона, 26 мая Шебекинский горокруг обстреляли 106 раз. Из миномёта 13 раз обстреляли пункт пропуска. Пострадавших и разрушений нет. Село Новая Таволжанка подверглось атаке миномётов и артиллерии — всего выпустили 16 снарядов.

Пострадала 53-летняя женщина. Она получила поверхностные осколочные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Её госпитализировали. Медики оценивают состояние белгородки как средней степени тяжести.

В Шебекино 26 мая зафиксировали 23 прилёта. В результате пострадал мужчина, 21 год. Он получил осколочные ранения лица, головы и правой голени. Его также доставили в больницу. Кроме этого, в городе повреждены светофор и дорожное покрытие, три транспортных средства, а в шести домах получили повреждения кровли.

Ещё 13 прилётов зафиксировали в Муроме — миномёты и артиллерия. По посёлку Первомайский ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов. Из миномёта обстреляли село Середа — зафиксировано пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет.

Посёлок Ленинский 11 раз обстреляли из артиллерии. Также обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Архангельское зафиксировали 14 прилётов из миномёта. Повреждена кровля и нарушено электроснабжение в одном из предприятий. Посечены фасад и ограждение жилого дома. Повреждения получила одна машина.

При обстреле белгородского села пострадали два дома
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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#СВО#Пострадали#Госпитализация#Происшествия#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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