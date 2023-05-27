Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекинского горокруга

В Шебекино 26 мая зафиксировали 23 прилёта. В результате пострадал мужчина, 21 год. Он получил осколочные ранения лица, головы и правой голени. Его также доставили в больницу. Кроме этого, в городе повреждены светофор и дорожное покрытие, три транспортных средства, а в шести домах получили повреждения кровли.