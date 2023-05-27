Беспилотники и обстрелы: как прошёл выходной день в Белгородской области

За сутки в Белгородской области со стороны ВСУ зафиксировали порядка 250 прилётов. Только одно село в Грайворонском горокруге из миномёта и артиллерии обстреляли 123 раза. Ещё девять раз под обстрелом оказались населённые пункты в Белгородском районе. Там же были зафиксированы атаки дронов.