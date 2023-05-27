Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Изображение материала

Беспилотники и обстрелы: как прошёл выходной день в Белгородской области

27 мая 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Информационная повестка субботы, 27 мая, была связана с атаками ВСУ на регион. Под обстрел попали приграничные населённые пункты. Неоднократно в области были замечены беспилотники. Повреждены магазины и дома. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

За сутки в Белгородской области со стороны ВСУ зафиксировали порядка 250 прилётов. Только одно село в Грайворонском горокруге из миномёта и артиллерии обстреляли 123 раза. Ещё девять раз под обстрелом оказались населённые пункты в Белгородском районе. Там же были зафиксированы атаки дронов.

К примеру, один сбросил взрывное устройство на здание миграционной службы в Майском. Пострадавших нет, но повреждена кровля здания.

В посёлке Октябрьский также была атака БПЛА. Никто не пострадал, но в административном здании выбиты окна, посечены козырёк и кровля.

В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры. Пострадал только забор. 27 мая дрон сбили в селе Поповка Краснояружского района. Пострадавших и разрушений нет.

За прошедшие сутки под миномётным огнём был Валуйский и Грайворонский горокруга. Волоконовский район обстреляли 14 раз.

В селе Новая Таволжанка пострадала женщина, а в Шебекино — мужчина.

Что касается Шебекино, город целый день находится под обстрелом ВСУ. В ледовой арене взрывная волна от прилёта снаряда ствольной артиллерии повредила фасад и выбила окна. Также зафиксированы прилёты на территорию парковки — повреждено дорожное полотно. Есть попадание по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он повреждён.

Спустя несколько часов глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в шести многоэтажках повыбивало окна, посечены фасады. Осколки задели несколько магазинов. В частном жилом секторе посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трёх жилых домах. Снаряд попал и в гараж. Он загорелся. Огонь потушили, но гараж сгорел вместе с машиной.

Кроме этого, есть один погибший. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он был на улице.

Среди пострадавших двое подростков: 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией. Их госпитализировали в детскую областную больницу. Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы обработали раны врачи ЦРБ на месте.

Тажке снаряды попали на территорию двух крупных предприятий. На одном объекте произошло возгорание. Сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

В городе повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.

Белгородскую область обстреливают, а в селе ликвидировали авиабомбу: итоги дня
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка рассказала про ДРГ, а журналисты попали под обстрел: итоги дняАтака ДРГ и поток фейков: итоги дня по-белгородскиУбийство ракетой в огороде и уход чиновника из Белгорода на СВО: итоги недели
#Кристина Семенчук#Итоги#Обстрел#ВСУ#Прилёты#Дроны#СВО#Происшествия#Белгородская область
Подпишитесь
Снаряды ВСУ повредили фасад ледовой арены в Шебекино и пешеходный мост
Сегодня, 09:04
В Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на объект энергетической инфраструктуры
Сегодня, 10:52
Набережную в районе «КонПрока» в Белгороде для горожан откроют до конца года
Сегодня, 09:48
В Шебекино после обстрела ВСУ сгорел гараж с машиной, а в домах повыбивало окна
Сегодня, 11:37
В Белгороде подвал-убежище хотят вернуть в собственность России через суд
Вчера, 13:58
В Белгородском районе беспилотник атаковал здание миграционной службы
Сегодня, 06:58