Беспилотники и обстрелы: как прошёл выходной день в Белгородской области

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За сутки в Белгородской области со стороны ВСУ зафиксировали порядка 250 прилётов. Только одно село в Грайворонском горокруге из миномёта и артиллерии обстреляли 123 раза. Ещё девять раз под обстрелом оказались населённые пункты в Белгородском районе. Там же были зафиксированы атаки дронов.
К примеру, один сбросил взрывное устройство на здание миграционной службы в Майском. Пострадавших нет, но повреждена кровля здания.
В посёлке Октябрьский также была атака БПЛА. Никто не пострадал, но в административном здании выбиты окна, посечены козырёк и кровля.
За прошедшие сутки под миномётным огнём был Валуйский и Грайворонский горокруга. Волоконовский район обстреляли 14 раз.
В селе Новая Таволжанка пострадала женщина, а в Шебекино — мужчина.
Что касается Шебекино, город целый день находится под обстрелом ВСУ. В ледовой арене взрывная волна от прилёта снаряда ствольной артиллерии повредила фасад и выбила окна. Также зафиксированы прилёты на территорию парковки — повреждено дорожное полотно. Есть попадание по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он повреждён.
Спустя несколько часов глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в шести многоэтажках повыбивало окна, посечены фасады. Осколки задели несколько магазинов. В частном жилом секторе посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трёх жилых домах. Снаряд попал и в гараж. Он загорелся. Огонь потушили, но гараж сгорел вместе с машиной.
Кроме этого, есть один погибший. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он был на улице.
Среди пострадавших двое подростков: 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией. Их госпитализировали в детскую областную больницу. Ещё одному мужчине с рассечениями кожи головы обработали раны врачи ЦРБ на месте.
Тажке снаряды попали на территорию двух крупных предприятий. На одном объекте произошло возгорание. Сотрудников вывезли на безопасное расстояние.
В городе повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.