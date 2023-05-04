Жители Белгорода попросили включить отопление в многоквартирных домах

Posted Сегодня, 21:41
Published Сегодня, 21:41
Modified Сегодня, 21:43
Updated Сегодня, 21:43
Одна из жительниц Белгорода обратилась к мэру города Валентину Демидову с просьбой снова включить отопление. По словам белгородки, в панельном доме стало уже очень холодно и сыро, а погода «оставляет желать лучшего».
Но мэр объяснил, что снова включить отопление уже не получится.
Это достаточно сложный технологический процесс, который невозможно прекращать и периодически запускать. Так не получится, потому что это сети, и мы в таком случае можем получить только большое количество порывов. Мы руководствуемся нормативами: завершили отопительный сезон 24 апреля, когда погода была по-настоящему весенней.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Отметим, что сегодня, 4 мая, белгородские синоптики обещают повышение температуры до 23 градусов. Погода будет облачной с прояснениями.