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Жители Белгорода попросили включить отопление в многоквартирных домах

3 мая 2023, 21:41
Фото: 1MI
Но мэр Белгорода Валентин Демидов вынужденно ответил на эту просьбу отказом.

Одна из жительниц Белгорода обратилась к мэру города Валентину Демидову с просьбой снова включить отопление. По словам белгородки, в панельном доме стало уже очень холодно и сыро, а погода «оставляет желать лучшего».

Но мэр объяснил, что снова включить отопление уже не получится.

Это достаточно сложный технологический процесс, который невозможно прекращать и периодически запускать. Так не получится, потому что это сети, и мы в таком случае можем получить только большое количество порывов. Мы руководствуемся нормативами: завершили отопительный сезон 24 апреля, когда погода была по-настоящему весенней.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Отметим, что сегодня, 4 мая, белгородские синоптики обещают повышение температуры до 23 градусов. Погода будет облачной с прояснениями.

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#Александра Склярова#Отопление#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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