Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Изображение материала

От заморозков до тепла: синоптики пообещали белгородцам по-настоящему весенний день

3 мая 2023, 13:52
Фото: 1MI

В Белгородской области в четверг потеплеет до +23 ˚С

В четверг, 4 мая, в регионе потеплеет. Осадков не ожидается. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области в четверг, 4 мая, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Температура ночью опустится до +4...+9 ˚С, днём ожидается от +18 ˚С до +23 ˚С.

В Белгороде завтра без осадков. Ночью похолодает до +8 ˚С. Днём воздух прогреется до +20 ˚С. Рабочая неделя в областном центре завершится дождём. Ночью 5 мая +10 ˚С, без осадков. Днём потеплеет до +19 ˚С, однако пройдёт дождь.

В выходные в Белгороде облачно и без осадков. В субботу, 6 мая, в тёмное время суток до +5 ˚С. Днём воздух прогреется до +11 ˚С. В воскресенье, 7 мая, ночью всего +2 ˚С. В светлое время суток потеплеет до +11 ˚С.

Май месяц: какая погода ждёт белгородцев в начале короткой недели
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло и без осадков: какую погоду обещают белгородцам во вторникШтормовое предупреждение: погода в Белгородской области резко ухудшитсяКакой погоды ожидать белгородцам в выходные
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Температура#Тепло#Осадки
Подпишитесь
Стали известны новые подробности ЧП в белгородской школе
Сегодня, 13:48
Украинский БПЛА пытался атаковать объект инфраструктуры в одном из белгородских сёл
Сегодня, 04:32
Белгородца оскорбил пешеходный переход «в цветах георгиевской ленточки»
Сегодня, 07:15
БФТ-Холдинг автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ
Сегодня, 11:34
Белгородцы стали свидетелями уникального природного явления
Сегодня, 10:11
Белгородские энергетики создали систему подсветки памятника воинам-танкистам
Сегодня, 11:45