От заморозков до тепла: синоптики пообещали белгородцам по-настоящему весенний день

В выходные в Белгороде облачно и без осадков. В субботу, 6 мая, в тёмное время суток до +5 ˚С. Днём воздух прогреется до +11 ˚С. В воскресенье, 7 мая, ночью всего +2 ˚С. В светлое время суток потеплеет до +11 ˚С.