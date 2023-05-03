От заморозков до тепла: синоптики пообещали белгородцам по-настоящему весенний день

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В Белгородской области в четверг, 4 мая, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Температура ночью опустится до +4...+9 ˚С, днём ожидается от +18 ˚С до +23 ˚С.
В Белгороде завтра без осадков. Ночью похолодает до +8 ˚С. Днём воздух прогреется до +20 ˚С. Рабочая неделя в областном центре завершится дождём. Ночью 5 мая +10 ˚С, без осадков. Днём потеплеет до +19 ˚С, однако пройдёт дождь.
В выходные в Белгороде облачно и без осадков. В субботу, 6 мая, в тёмное время суток до +5 ˚С. Днём воздух прогреется до +11 ˚С. В воскресенье, 7 мая, ночью всего +2 ˚С. В светлое время суток потеплеет до +11 ˚С.