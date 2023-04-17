Гладков рассказал, когда в Белгородской области в МКД отключат отопление

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В Белгородской области увеличилось количество обращений от местных жителей об отключении отопления в МКД. За неделю поступило порядка 254 таких жалоб.
Предлагаю внимательно контролировать среднесуточную температуру. Абсолютно очевидно, жители были правы, что преждевременно начинать отключение многоквартирных домов от тепла при такой погоде и ветре - все бы замёрзли. Контролируем ситуацию, ждём увеличение температуры.
Вячеслав Гладков
Гладков подчеркнул, что решение об отключении отопления в МКД в муниципалитетах будут принимать главы.