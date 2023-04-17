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Гладков рассказал, когда в Белгородской области в МКД отключат отопление

17 апреля 2023, 06:22
Фото: 1MI
За неделю от белгородцев поступило 254 обращения, связанных с отключением тепла в МКД.

В Белгородской области увеличилось количество обращений от местных жителей об отключении отопления в МКД. За неделю поступило порядка 254 таких жалоб.

Предлагаю внимательно контролировать среднесуточную температуру. Абсолютно очевидно, жители были правы, что преждевременно начинать отключение многоквартирных домов от тепла при такой погоде и ветре - все бы замёрзли. Контролируем ситуацию, ждём увеличение температуры.
Вячеслав Гладков

Гладков подчеркнул, что решение об отключении отопления в МКД в муниципалитетах будут принимать главы.

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#Отопление#Алина Харина#Мкд#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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