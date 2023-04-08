Гладков спросил белгородцев, надо ли отключать отопление

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
8 апреля в своём традиционном утреннем видео губернатор Белгородской области решил узнать мнение жителями региона: отключать отопление или ещё рано?
Готовы ли вы к отключению тепла? Потому что напомню, что эти решения принимают главы муниципальных образований в соответствии с температурным режимом. Так вот, температурный режим позволяет отключить.
Вячеслав Гладков
По прогнозу на территории Белгородской области всю неделю будет от +12 до +15°С. Можно говорить об устойчиво тёплой погоде. Однако Гладков решил узнать мнение людей. Губернатор попросил поделиться им в комментариях на его страничке в соцсетях, но обязательно с указанием муниципалитета, о котором будет идти речь.
Напомним, в прошлом году отопительный сезон завершился 25 апреля. А в четырёх муниципалитетах батареи стали холодными ещё раньше.