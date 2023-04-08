Гладков спросил белгородцев, надо ли отключать отопление

По прогнозу на территории Белгородской области всю неделю будет от +12 до +15°С. Можно говорить об устойчиво тёплой погоде. Однако Гладков решил узнать мнение людей. Губернатор попросил поделиться им в комментариях на его страничке в соцсетях, но обязательно с указанием муниципалитета, о котором будет идти речь.