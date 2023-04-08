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Гладков спросил белгородцев, надо ли отключать отопление

8 апреля 2023, 06:46
Фото: 1MI
Отопление

В Белгородской области собираются отключить отопление из-за тёплой погоды

Температурный режим позволяет это сделать. Однако глава хочет знать мнение жителей разных районов и горокругов.

8 апреля в своём традиционном утреннем видео губернатор Белгородской области решил узнать мнение жителями региона: отключать отопление или ещё рано? 

Готовы ли вы к отключению тепла? Потому что напомню, что эти решения принимают главы муниципальных образований в соответствии с температурным режимом. Так вот, температурный режим позволяет отключить.
Вячеслав Гладков

По прогнозу на территории Белгородской области всю неделю будет от +12 до +15°С. Можно говорить об устойчиво тёплой погоде. Однако Гладков решил узнать мнение людей. Губернатор попросил поделиться им в комментариях на его страничке в соцсетях, но обязательно с указанием муниципалитета, о котором будет идти речь.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон завершился 25 апреля. А в четырёх муниципалитетах батареи стали холодными ещё раньше.

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#Татьяна Алексютина#Отопление#Гладков#Тепло#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Видео
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